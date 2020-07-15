法務部擬下修民法成年為18歲　大學新生可開公司任董事

▲法務部長蔡清祥談民法成年下修18歲。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了促進青年自主發展、並與國際接軌，法務部打算推動《民法》修正案，將現行成年為20歲的規定，下修為18歲即為成年。法務部強調，若修法後，滿18歲即可獨立為一定商業行為，包含買手機、租房子、開立打工帳戶，甚至可以擔任公司之發起人、並擔任公司董事。

我國民法規定成年為20歲，至於滿12歲未滿20歲者為限制行為能力人，而限制行為能力人為一定行為時，須獲得法定代理人同意。這樣的規定與現行《刑法》的18歲為完全行為能力人，有相當的差異，另外20歲成年的規定也與國際間大多數國家有異，以致出現不少問題。

因此法務部打算推動修法，將民法成年的規定下修為18歲。法律事務司長鍾瑞蘭指出，由於參與商業活動的年輕人越來越多，下修後將有助於商業活動更蓬勃發展。諸如買手機、租房子、簽契約、開銀行帳戶、辦信用卡、貸款、申辦行動支付、電子支付等等商業行為，以往限制行為能力人都需要經過法定代理人同意後才能進行，但修法後，只要滿18歲，都可以獨立為之。此外，現代科技產業興盛，未來修法通過後，能力極強的年輕人18歲就可以擔任公司之發起人、董事。

此外，法務部也打算配合修正《民法》結婚的相關規定，將男女之結婚年齡修正為18歲，例如現行法女生16歲就可結婚，不須法定代理人同意，未來將配合修正為18歲才可結婚；目的在於落實婚姻性別平權、符合國際公約、維護青年身心發展。

▼法務部法律事務司司長鍾瑞蘭談民法下修。（圖／記者吳銘峯攝）