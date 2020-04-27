吸金判刑8年沒在怕！理財專家誆投資「乙太幣」狂削3億　重判10年8月

▲廖泰宇以投資虛擬貨幣「以太幣」等噱頭，吸金超過3億元，一審遭判10年8月徒刑。（圖／翻攝自廖泰宇臉書）

記者孫于珊／台北報導

被稱為「理財專家」的廖泰宇，2018年因馬勝金融集團吸金案一審被判刑8年，但他完全沒在怕，竟在法院審理期間，涉另組吸金集團，以投資虛擬貨幣「以太幣」等噱頭，狂削超過3億元，被依違反《銀行法》等罪起訴並遭羈押禁見。台北地院27日審結，判廖男10年8月徒刑。可上訴。

檢調2015年間查獲馬勝吸金集團，於是廖泰宇另起爐灶，涉於2017年到2018年間，找來女牧師洪雅蕙等夥伴加入他的吸金團隊，甚至還找了他的高姓乾媽幫忙拓展「業務」，到日本等海外地區舉辦說明會，遊說當地投資人投資。

廖泰宇涉對外以高獲利為餌，推出「凱莉星球」專案，聲稱可把電腦、手機的記憶體剩餘空間，上傳後出租獲利，同時推出「以太世界」，對外宣稱可投資虛擬貨幣「乙太幣」挖礦機，前景可期，2種方案的最低投資單位至少都是100美元起跳；甚至打出分紅獎金制，只要成功招攬到2名投資1萬美元的會員，就可以獲得35萬元的獎金，吸引需多民眾砸錢投資，短短2年的獲利就高達逾3億元，直到陸續有會員沒拿到錢才露餡。

廖泰宇落網後曾坦承吸金，手法是以多層次傳銷招攬會員，且是以「債養債」手法發放紅利，但最近因繳不出錢被會員追債，只好四處跑路，居無定所。法官審酌後，依《銀行法》非法經營銀行業務罪判他有期徒刑10年8月，沒收3億2632萬1531元。

廖泰宇是泰旺企業顧問有限公司的負責人，曾發行《從口吃患者到超級講師》一書，內容敘述從小時候口吃到大學休學，面臨創業投資失敗等挫折，但越挫越勇的他成為一位超級講師，還賺入大筆財富，內容相當勵志，如今卻涉犯吸金案慘遭判刑，顯得格外諷刺。

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