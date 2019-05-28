郭靜文／【安眠書店觀後感】比恐怖更恐怖的恐怖情人

「你的名字所有帳號都設公開，你想要被看到、被聽到、被瞭解，那我就義不容辭了。」─《安眠書店》by Joe

近來網路上被熱烈討論的Netflix原創影集《安眠書店》，描述書店經理「喬」和大學教授女助理「貝可」在書店邂逅後，喬認定貝可就是他的真命天女，於是開始透過網路監控與日夜跟蹤來摸透女方底細，並伺機在她遭遇危險時出手搭救，最後終於美夢成真，與她交往。喬是個控制狂的恐怖情人，兩個人在一起後，貝可才逐漸發現男友的真實面目，影集營造的氣氛既浪漫又驚悚。

劇中對於現代人在社群平台所建立的虛幻人生多所批判，女主角的社群帳號對所有人公開且隨時掛在網路上，總是處於登入狀態，男主角只要在網路上研究她的社群網站就能知道她的職業、工作地點、交友狀態、住處，以及家人、情人及好友名單，即可輕易地鎖定並追蹤女方，甚至趁她外出時侵入住處，以及安排不經意的巧遇，不著痕跡地入侵她的人生。

我們雖然不能瞭解恐怖情人如何選擇目標，但必須學會保護自己，避免科技時代在帶來便利的同時為自己造成隱形危機。首先，重新檢視自己在社群平台的設定，除非你是網紅，否則將帳號設定為對所有人公開，公布自己每天吃什麼、做什麼，跟家人、朋友、情人同樂，乃至於出國旅遊等行程，無異於將自己暴露於不可計算的風險之中，輕而易舉就可以被他人鎖定。

再者，劇中男主角為了追求愛情無所不用其極，固然可怕，但女主角在完全不瞭解對方的背景（整部影集中完全沒看到喬下班後有跟朋友往來，除了住在隔壁的小男孩之外），也從沒見過他的家人或朋友，便盲目地墜入情網，等到發現男方的真面目為時已晚。恐怖情人的人格特質，經過相處、觀察後，並不難發現，但人往往被對愛情的渴求所蒙蔽，這也是《安眠書店》所點出的人性盲點。

立法院內政委員會於2018年5月16日初審通過《糾纏行為防制法》草案，但在日前立法院朝野協商時，因為警政署表示草案與其他法律重疊，且案件量大恐排擠治安維護工作，懇請暫不推定，最後由內政部將草案帶回重新檢討。就法律層面而言，這部草案確有與其他現行法律重疊之處，立法技術上如何克服尚待討論，而尚未交往者遇有糾纏行為，如構成刑法恐嚇、強制、侵入住宅，乃至於更嚴重的傷害等犯罪行為，還是有法可罰，差別在於依目前法律規定，無法向法院聲請防制令以約束行為人。因此，正式立法前，無論男女都要學會自我保護，才是最重要的事。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●郭靜文，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。