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偷窺男悄悄備份女友家鑰匙　深夜闖入拍她妹妹「胸臀」照遭判刑

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▲8個壞習慣讓胸部「垂垂老矣」。（圖／取自librestock）

▲偷窺男備份女友家鑰匙，闖入拍她妹妹「胸臀」照。（示意圖／取自librestock）

記者崔子柔／綜合報導

台北市大同區葉姓男子日前偷拿女友家的鑰匙去備份，一天他潛進女友家裡，看見女友妹妹身上只穿著內衣褲正在滑手機，竟躲在一旁偷拍，之後先被聲請簡易判決處刑，依妨害秘密罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，檢察官覺得判太輕，又提起上訴，台北地院今天駁回上訴，葉男判刑確定。

根據《聯合報》報導，葉男的女友與妹妹一起住在台北市中山區林森北路附近，葉男偷從女友那偷拿走鑰匙，便帶往中山區鑰匙行得到備份，之後就一直帶在身上。

葉男去年7月18日凌晨1時潛入女友家，看見女友妹妹只穿著內衣褲正在玩手機，就用自己的手機拍下她的臀部、胸部隱私部位，他被發現後便倉促逃離現場。

中山分局將葉男逮捕，在他認罪後檢方聲請簡易判決處刑。一審法院認為，葉男身為被害人姊姊的男朋友，為滿足偷窺慾望侵入住宅，以手機偷拍他人的身體隱私部位，葉坦承犯行，表示願意賠錢，判刑4月，但檢察官認為葉未與對方和解，量刑過輕，難以達到懲戒效果，提起上訴。

二審審理認為，葉男侵害被害人隱私，讓被害人心理產生恐慌、不安全感等傷害，但他表示願與被害人和解、賠錢，只是被害人不願接受，一審判葉有期徒刑4月未逾越法定刑範圍，檢察官上訴無理由，駁回檢方上訴。

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