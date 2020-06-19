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桃園父母疑虐殺7月大女嬰　「塑膠袋裝屍」埋藏新屋沙灘

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▲桃園市傳出7月大女嬰疑被父母虐待致死，還以塑膠袋裹屍埋在新屋區永安新濱二號橋沙灘上，楊梅警方與海巡人員19日上午在現場挖掘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市傳出7月大女嬰疑被父母虐待致死，還以塑膠袋裹屍埋在新屋區永安新濱二號橋沙灘上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名7個月大女嬰疑遭印尼籍父親與台籍母親虐待致死，上週悄悄埋在新屋區新濱二號橋附近沙灘上，楊梅警方根據女嬰父母口述，19日上午在埋屍現場起出女嬰遺體，據指出，女嬰父母向警方說，女嬰死亡後不知該如何處理，一度將女嬰以塑膠袋裹屍放在冰箱裡冷藏，後來擔心東窗事發，在林姓女友人協助下開車將女嬰遺體載至新屋永安海濱沙灘埋藏，桃檢目前傳喚3人到案說明。

據指出，這名7個月大的女嬰因姑姑多日未看見姪女，18日到同為24歲的印尼籍龍姓男子與陳姓女子夫妻住處詢問，2人聲稱在14日時「不小心」將女嬰虐待致死，後來擔心被警方查獲，才以塑膠袋裹屍，當時不知如何處理，一度放在冰箱冷藏。

▲桃園市傳出7月大女嬰疑被父母虐待致死，還以塑膠袋裹屍埋在新屋區永安新濱二號橋沙灘上，楊梅警方19日上午在現場挖掘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方在現場挖掘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

17日晚間2人與林姓女友人將女嬰遺體載至新屋區新濱2號橋附近沙灘掩埋，女嬰姑姑18日欲探視女嬰未果，龍男說溜了嘴透露女嬰已死亡，與林姓女友人將女嬰遺體埋置新屋區新濱二號橋附近沙灘，姑姑立即向警方報案，楊梅警分局19日清晨在海巡署人員協助下在上午8時許挖掘出女嬰遺體。

楊梅警分局專案小組針對龍男與陳女住處與車輛進行採證，調閱附近監視器與行車軌跡，並通報社政單位介入處置，並報請桃檢檢察官指揮偵辦，預計下週一相驗女嬰遺體，以釐清女嬰真正死亡原因。

▲桃園市傳出7月大女嬰疑被父母虐待致死，女嬰父母埋屍在新濱二號橋沙灘上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲女嬰被埋屍在新濱二號橋沙灘上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢檢察官19日晚間傳喚女嬰父母與林姓女友人到案說明，據了解，女嬰父母坦承棄置女嬰遺體犯行，但是否虐殺目前正由檢察官訊問釐清相關案情。

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