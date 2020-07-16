蘇巧純獲國際大獎後「放棄政府標案」　政院酸藍營：美國人也看蘇貞昌面子？





▼行政院發言人丁怡銘。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

蘇貞昌三女兒蘇巧純的二三設計公司，近日以台電案子獲得國際大獎。不過，為了拒絕再被國民黨炒作，蘇巧純稍早發出聲明，強調日後不再參與政府標案。對此，行政院發言人丁怡銘表示尊重，同時也狠酸藍營，「國民黨會不會也認為美國人是看在蘇貞昌院長的面子？」

丁怡銘表示，二三設計的業務橫跨各黨執政的縣市，靠的都是自己的實力，包括雙北，朱立倫和柯文哲任內，誠品、7-11、伊甸基金會等。

丁怡銘指出，今年美國博物館協會 (American Alliance of Museums) 每年一次的謬思獎 (the muse award)，號稱博物館界的奧斯卡獎。二三設計是該組第四名，第一名是故宮，第二名是紐西蘭的博物館，第三名是美國DC的間諜博物館，第四名就是二三設計的案子。他狠酸，「我想國民黨會不會也認為美國人是看在蘇貞昌院長的面子？」

丁怡銘強調，二三設計在蘇貞昌去年回任閣揆前，就已經是業界知名的公司。

丁怡銘不捨提到，自己在2018年選舉曾和這群年輕人相處過，這個文宣團隊的產出一直都是全國最傑出的作品，「以國民黨的美學標準大概無法理解，為何美國人要給他們獎。不過既然二三設計基於不想再讓這群年輕人受到國民黨抹黑，主動退出政府標案，我們也尊重。」