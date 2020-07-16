快訊／拒再被國民黨炒作！剛獲國際大獎　蘇貞昌三女兒聲明「放棄政府標案」





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

蘇貞昌三女兒蘇巧純的二三設計公司，近日以台電的案子獲得美國博物館協會每年一次、有著「博物館界的奧斯卡」稱號的「謬思獎」第四名。不過，由於二三設計頻頻遭到藍營炒作是靠蘇貞昌才拿到政府標案，蘇巧純稍早發出聲明，強調二三設計未來在蘇貞昌任內「不會再參與政府標案」。

美國博物館協會 (American Alliance of Museums) 每年一次的謬思獎 (the muse award)，號稱是博物館界的奧斯卡。二三設計這次靠著台電的案子得到Onsite Digital Experience 組的第四名。該講第一名是故宮、第二名是紐西蘭的博物館、第三名是美國DC的間諜博物館，第四名就是二三設計。今年全世界僅有26個組織獲獎，二三設計是其中之一。

國民黨台北市議員羅智強今年1月曾影射蘇巧純靠父親蘇貞昌才拿下「政府上千萬的標案」，雖然蘇貞昌方面已經澄清，不過，羅智強前幾日又再舊事重提。蘇巧純為避免再被藍營炒作，再剛獲國際大獎後，主動發出聲明，強調日後不再參與政府標案。

二三設計聲明指出，「為了讓二三設計團隊的創意與技術能被公平對待，也不造成行政院團隊更多困擾，經慎重思考，二三設計決定：今後在蘇貞昌先生擔任行政院院長的任期中，本公司都將不會再投標任何層級政府的標案。」

二三設計聲明：

二三設計於2010年成立，志在以「互動科技實踐社會創新設計」，擅長透過實體互動、各式感應偵測、導覽KIOSK、行銷體驗活動、網頁、手機遊戲、主題互動園遊會、博物館策展等多元數位手法，創造能與觀眾共感的沉浸式體驗。

十年來的努力耕耘，讓二三設計逐漸在業界打開知名度。不論是商業型專案，例如：7-11「愛的鼓勵」拍手牆、安永心食館AR互動、伊甸基金會體驗展、勤美誠品綠圈圈主題互動裝置、齊柏林特展等，或是公部門標案，例如：台北燈節世大運互動區、嘉義燈會、屏東燈會、人權博物館、科工館等，二三設計一秉初衷，不分主責或協同，都盡力將最新的互動科技融入策展體驗，讓資訊傳遞更有創意。

二三設計參與製作的作品不僅在國內坊間、業界有一定的評價，也受到國際肯定。例如：團隊參與製作的「愛的鼓勵」拍手牆就曾獲得許多國際獎項；上週（2020年7月），二三設計更榮獲有博物館界奧斯卡獎之稱的AAM謬思獎 (Media & Technology Muse Award)，在「現場數位體驗」項目獲得佳作，與全球26個獲獎單位分享榮耀。

遺憾的是，因為本公司負責人的家庭背景，二三設計屢屢成為政黨攻防中被攻擊抹黑的對象。即便是依照政府公告，公開透明參與投標、合法得標的專案，也被扭曲成私相授受，這種惡意攻訐尤其在2019年蘇貞昌先生重新擔任公職後，更為頻繁。這不但對二三設計全體同仁多年的努力非常不公平，甚至對評審投標案件的專業審查老師們非常不敬。

為了讓二三設計團隊的創意與技術能被公平對待，也不造成行政院團隊更多困擾，經慎重思考，二三設計決定：今後在蘇貞昌先生擔任行政院院長的任期中，本公司都將不會再投標任何層級政府的標案。