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菲國巡防艦「高級軍官」確診新冠肺炎！赴環太軍演前夕...全艦隔離

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▲▼菲律賓海軍BRP Jose Rizal FF-150。（圖／翻攝自菲律賓海軍官網）

▲菲律賓軍艦荷塞·里扎爾號（Jose Rizal,FF-150）試飛典禮後傳有軍官確診，導致所有相關人員都要自我隔離檢疫。（圖／翻攝自菲律賓海軍官網）

實習記者王詩晴／綜合報導

菲律賓海軍第一艘飛彈巡防艦「荷塞·里扎爾號」（Jose Rizal,FF-150）10日在蘇比克灣（Subic Bay）舉行試飛儀式，不料在典禮結束後，傳出有上級軍官確診新冠肺炎，導致所有出席此典禮的政府官員、軍官、軍人等全都必須自我隔離檢疫。

根據《馬尼拉公報》報導報導，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，自己的檢驗結果為陰性，而他的副手羅利•內諾納（Col.Rolly Nerona）中校則是陽性。菲律賓海軍也於星期二（14日）表示，副上將喬瓦尼·巴科多（Giovanni Bacordo）等官員自星期六（11日）起就已被隔離，目前正在等候篩檢結果。

海軍官方也再次強調，所有到蘇比克參加典禮的人員都被命令自我檢疫、隔離、並接受RT / PCR測試。也在一份聲明中說到，「我們也建議其他來參加活動的賓客和與其接觸者，都要自我隔離檢疫和進行測試。」

荷塞·里扎爾號預計將於本月29日前往夏威夷，參與由美國指揮的環太平洋軍事演習（RIMPAC），而未被隔離的船員將繼續為此海上演習做準備。

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