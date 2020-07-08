耿爽最新動向曝！就任「常駐聯合國副代表」　陸網嗨翻：恭喜爽哥

▲47歲的耿爽是外交部第30任發言人。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國外交部新聞司副司長、發言人耿爽上月5日宣佈離任，他之後的動向備受關注。據中國常駐聯合國代表團官網消息，7月7日中國常駐聯合國副代表耿爽大使向聯合國秘書處遞交全權證書，正式開始履職。

耿爽在6月5日的例行記者會上宣佈，當日是任內最後一場記者會，並且不再擔任外交部新聞司副司長一職。他向在場記者告別時語帶哽咽，「作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互瞭解、增進中國人民與世界人民的友好情誼作出自己的努力與貢獻」，最後在臺上抱拳稱「後會有期」。

對於耿爽擔任常駐聯合國副代表一事，大陸網友紛紛表示祝賀，「新的任職，新的身份。爽哥加油」、「哇爽哥要繼續爽下去啊」、「爽哥一笑 外媒垮掉」、「支持爽哥去聯合國懟人」、「講好中國故事，傳遞中國聲音！」。

資料顯示，47歲的耿爽是外交部第30任發言人，自2016年9月26日亮相以來，共主持了近400場記者會。他從事外交工作20多年，曾在外交部國際司、國際經濟司以及中國常駐聯合國代表團工作，還曾擔任中國駐美國使館新聞參贊兼發言人。

據瞭解，2000年以來的歷屆外交部發言人卸任之後再赴外交一線，在駐外使領館擔任重要職務，譬如朱邦造卸任後擔任駐突尼斯兼駐巴勒斯坦國大使，孫玉璽卸任後擔任駐阿富汗大使，章啟月卸任後擔任駐比利時王國大使，洪磊卸任後赴美任駐芝加哥總領事，姜瑜前往阿爾巴尼亞任駐阿爾巴尼亞大使，馬朝旭於2013年駐澳大利亞大使等。