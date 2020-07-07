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美國無人機暗殺伊朗部隊指揮官　聯合國專員：違反國際法

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▲▼蘇雷曼尼,Qassem Soleimani。（圖／路透）

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國在年初以無人機空襲伊朗，擊殺了伊朗革命衛隊精銳聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），聯合國人權調查專員6日表示，美國此舉已違反國際法，將於9日在聯合國人權理事會（HumanRights Council）發表報告，與成員國商議應該採取什麼行動。

根據《路透社》報導，聯合國人權調查專員阿格尼斯·卡拉馬德（Agnes Callamard）表示，美國未能為襲擊蘇雷曼尼一案提供充分或有力的證據，以佐證自己的利益正在或即將受到損害，儘管蘇雷曼尼在伊朗執行著軍事戰略與行動。

▲▼蘇雷曼尼,Qassem Soleimani。（圖／路透）

▲示威者以焚燒國旗洩憤。（圖／路透）

卡拉馬德指出，在美國使用無人機襲擊之時，世界正處於關鍵的時刻，相當有機會成為衝突的引爆點，此舉明顯違反了《聯合國憲章》，呼籲未來必須針對帶有殺戮性武裝的無人機，立下更加嚴格的規範。

這起襲擊事件是已知的首例有國家以「自衛」為由，在第三國的領土上攻擊偽政府機構行事的人的事件。案後，伊朗除了強烈譴責外，也認為美國此舉已經違反國際法，是典型的「國家恐怖主義」和「犯罪行為」，對此在6月29日向川普發出逮捕令，同步向國際刑警組織發布最高級別的「紅色通緝令」。

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