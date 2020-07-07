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批單邊主義「動亂之源」　中國加入聯合國《武器貿易條約》

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▲▼神槍手,瞄準,射擊。（圖／視覺中國CFP）

▲中國加入聯合國《武器貿易條約》，90天後生效。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國駐聯合國代表張軍於當地時間6日，向聯合國提交中國關於《武器貿易條約》的加入書，90天後生效。據央視報導，張軍在交存文書後表示，此舉體現中方維護國際軍控體系、支持多邊主義的決心；他還批評，近一段時間，個別國家接連退出多邊軍控協定、有關國際條約和組織，單邊主義已成為動亂之源。

《武器貿易條約》（the Arms Trade Treaty，ATT）是一項2013年於聯合國大會上通過，規範國際間武器貿易的多邊協定，包括禁止跨境販運可能侵害人權的武器，據統計，國際武器年貿易額可達約700億美元。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）2019年決定退出該條約簽署。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，曾於2013年加入的美國，在2019年由總統川普以不同看法、政治因素等理由退出簽署。然而，中國國務委員兼外交部長王毅於2019年9月宣布，中國已啟動加入該條約的國內法律程序，因此自張軍提交加入文書後，該條約將於90天後對中國生效。

張軍表示，中國一貫嚴格管理本國軍品出口，有關政策和措施完全達到甚至超出了《武器貿易條約》的要求。「特別是中方僅向主權國家出口軍品，不向非國家行為體出口軍品。」

張軍說，中方支持規範常規武器貿易，打擊非法武器轉讓。他還說，當今世界面臨重重挑戰，而單邊主義已成為動亂之源。一段時間以來，個別國家接連退出多邊軍控協定、有關國際條約和國際組織，大搞單邊霸凌行徑，給全球戰略平衡與穩定帶來巨大不確定因素，對世界各國攜手應對全球性挑戰造成嚴重危害。

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