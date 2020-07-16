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要打來資收場打！新北環保局「羅馬競技生死鬥」　即日起開放報名　

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▲ 要打來資收場打！新北環保局「羅馬競技生死鬥」 即日起開放報名。（圖／新北市環保局提供）

▲ 要打來資收場打！新北環保局「羅馬競技生死鬥」，即日起開放報名。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局搶搭時下大學生最夯話題運動，將於8月5日在新北市中和區清潔隊資源回收場，舉辦「羅馬競技生死鬥校外賽」朝聖之戰，即日起開放全台大專院校學生組隊挑戰，限額正取16隊、備取3隊，並提供總獎金3萬2千元，歡迎各方角鬥士約戰新北資收場的朝聖武器塚（寶特瓶回收場）爭取榮耀，另特別開放60位觀戰名額，也歡迎大專院校學生們至網站報名取得觀戰資格。

環保局表示，清潔隊每天循線收運數以萬計的資源回收物，並由清潔隊員於資源回收場逐項分類提高回收價值，而為拉近大專院校學生與環保的距離，環保局特別將近年風靡各大專院校的「羅馬競技生死鬥」移師資源回收場舉辦。

環保局說，本次的校外賽「朝聖之戰」已先行徵詢活動發起團體「反正我很閒」團隊，並獲得該團隊同意以非營利方式推廣，除讓參賽者可於現成的武器庫及最應景的戰場上一較高下，也希望讓學生們親臨資收物堆疊成山的資收場，體會清潔隊員工作的辛勤，體認源頭減量、減少不必要消費的重要性，以提升力行環保的動力。

環保局說明，「羅馬競技生死鬥」活動特色以寶特瓶作為武器進行對戰得分，擊中對手持武器的手1分、正面2分、背面3分，先拿到10分者獲勝，而考量安全性，擊中頭部則不算分，如果直接將對方手中寶特瓶擊落，則可直接獲得勝利。

▲ 要打來資收場打！新北環保局「羅馬競技生死鬥」 即日起開放報名。（圖／新北市環保局提供）

▲ 新北環保局「羅馬競技生死鬥校外賽」朝聖之戰。

環保局表示，本次舉辦的「羅馬競技生死鬥校外賽」不同於正規一對一競賽，改採團體3戰2勝賽制，3至4人可組隊報名，並開放學生跨校、跨科系組隊，讓遠在各地的三五好友也都能共同參戰。而為了鼓勵學生參與活動提升環保意識。

環保局說，競賽除了於活動現場宣導回收觀念外，也將提供冠軍隊伍獎金8000元、亞軍5000元及季軍3000元，冠軍隊伍每人還可獲得一條特製紀念頭帶；另外，將從參賽隊伍中選出最佳造型獎3隊，各提供2000元獎金，歡迎各大專院校學生發揮創意整裝出戰。

環保局強調，學生勇於參戰是一種態度與自信，環保局在做好安全防護的前提下，也樂於支持學生活動，但也特別提醒參賽者，千萬不要為了戰鬥特別添購武器，應妥善運用身邊的回收資源。另如當天忘記攜帶寶特瓶，活動現場亦設有武器櫃供選手選用，而戰後倘武器壽終正寢，應讓它保有尊嚴回歸武器塚（丟進資源回收桶），千萬不可隨意棄置，以免造成環境髒亂及資源浪費。

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