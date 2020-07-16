▲ 新北環保局連結年輕世代，攜手青委會推「環保青」政策。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為連結年輕世代、加強對話進而凝聚共識，新北市政府環保局借重青年事務委員會對年輕人的了解，共同研究「環保青」政策，規劃一系列青年培力系列計畫。如進行中的大學生環保局實習及工讀計畫、羅馬競技生死鬥、節電青年大使，以及歡迎畢業生加入的清潔隊與稽查人員招考。

環保局長程大維表示，「不是只有我們這一代人或是做環保工作的人才能談環保；邀請年輕人參與，談永續議題才會有生命力，我們也會有不同啟發。」環保與永續發展議題跨越年齡與區域，尤其氣候變遷之下影響人們日常之深，每一個年齡層都不能置身事外，尤其年輕人的行動力和創新力可以改變社會，更不能忽視。

「環保局連續8年舉辦環保小局長活動，已有712位國小生參與培訓。但與新世代連結，需要往深一層突破。」程大維進一步指出，環保局重新盤點各項資源，以「環保青」為主軸，提出從高中生至大學生一系列長期性的青年培力計畫，期待透過講座、營隊、工讀、實習、實地操作甚至工作機會，未來每年還有更多創新活動，一方面達到環教目的、同時分享實務經驗，更重要者是加強對話，共同找尋人類與環境之間永續共存的答案。

▲ 邀請年輕人參與，談永續議題才會有生命力，我們也會有不同啟發。

程大維表示，對高中生政策方面，夏日節電議題正夯，環保局與新北市高中職以上學術單位合作，號召「節電青年大使」，培訓完成後，可與專業節電醫師一起走進家戶，為民眾居家進行節電健檢、改造社區。

程大維說，至於大學生部分，環保局8月5日選在中和資收場，結合時下最熱門的創意活動舉辦羅馬競技生死鬥，由於手持武器為寶特瓶，有最多「武器」的地方就是資收場，那就開放成為競技場，邀請角鬥士熱血搏鬥，也讓年輕人認識場區運作和循環再利用。另外，環保局目前共有33名大學生在環保局實習或工讀。

程大維也預告推出「新北永續未來學院」三天兩夜營隊，除了安排立委學者專家為學員授課與實務參訪，也要求學員提出2030新北永續願景，最後一天邀請學者專家對學員簡報進行評審並頒獎。

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▲ 新北市環保局將推出「新北永續未來學院」三天兩夜營隊。