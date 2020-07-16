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影 ∕ 永和坍塌3天迅速修復原因曝光　侯友宜靠「iRoad」智慧道路管理

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記者羅婉庭／新北報導

新北市府成立「iRoad新北市智慧道路管理中心」，市長侯友宜16日親自揭牌， 受訪時表示日前永和發生坍塌案，市府就是用快速用3D立體影像，找出管線分布位子，AR實境準確掌握實際運作，參酌大數據分析即可動工，在三天內迅速將路面鋪設完成。未來新北市道路鋪設都會採取IOT互聯網測試道路平坦度，排出優先順序後依經費所及快速反應民應，將道路鋪設的更平整。

▲侯友宜出席「iRoad智慧道路管理中心」揭牌。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席「iRoad智慧道路管理中心」揭牌儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，如何運用科技達成智慧城市、效能治理，增進市民福祉，一直是市府努力目標。而智慧道路管理中心利用3D管線圖像，結合現地道路實境，立即掌握施工路段地下管線狀況，可以強化道路施工現場管理，可以大幅降低施工不慎挖損民生管線的機率，提昇新北市道路管理維護效率。

新成立的智慧道路管理中心位於市府大樓東側4樓，16日上午由侯友宜市長主持揭牌典禮，侯市長對於自來水、台電、中華電信、瓦斯、有線電視等多家管線單位配合市府政策，派員進駐智慧道路管理中心表示欣慰，鼓勵大家共同提升環境品質。

工務局長詹榮鋒說明，結合道路養護、挖掘管理系統，建立道路資訊單一平台，針對道路挖掘申請進行流程簡化及電子化整合，以加速行政效能並減少挖掘次數。他強調，iRoad App運用擴增實境技術，提供3D管線查詢來輔助挖掘決策，同時提供一鍵通報功能，未來僅需利用手機拍照，系統就能自動定位並上傳坑洞照片，以供施工人員按圖索驥，讓道路養護流程由e化升級為行動化。

養工處長馮兆麟指出，智慧道路管理中心透過遠端監控，即時掌握現場施工狀況，兼顧施工人員的安全與施工品質，並可因應現場以交通安全、交通順暢優先。在災害救險時，更能做立即的指揮與管理，他並舉最近永和區文化路發生道路坍塌意外，新成立的智慧道路管理中心就發揮功能，即時將地下管線最新資料提供工地現場，可以迅速整合完成地下管線，加速道路復舊工程。

工務局長詹榮鋒強調，新北市政府致力於道路養護管理品質之提升，管線資料庫的發展運用，已在內政部營建署舉辦的「公共設施管線資料庫管理供應系統」績效考評獲得五連霸的佳績。然而，沒有最好只有更好，智慧道路管理中心的成立，更是為了道路施工管理而不斷精進。「一步一腳印，萬載萬乾坤」，腳踏實地，持續耕耘，達成讓市民有感的市政，是市府團隊共同努力的目標與期許。

新北市首創3D管線AR查詢，讓道路養護管理進入m世代，提供各道路施工單位進行現地管線即時查詢，如同熱門手遊「精靈寶可夢」一般，利用3D管線圖像，結合現地道路實境，可立即掌握施工路段地下管線狀況，以強化道路施工現場管理，大幅降低施工不慎挖損民生管線的機率。

工務局表示，未來更將以「新北市智慧道路管理中心」為發展主軸，利用雲端智慧化挖掘整合及施工即時影像監控管理，並導入監控道路申挖工程現場作業等管理機制，期能再度提昇新北市道路管理維護效率。

▲侯友宜出席「iRoad智慧道路管理中心」揭牌。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席「iRoad智慧道路管理中心」揭牌。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席「iRoad智慧道路管理中心」揭牌。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席「iRoad智慧道路管理中心」揭牌儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

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