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北海岸七大觀光祭典登場！衝浪、音樂祭、夜賞女王頭「全家都能玩」

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▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲夏天氣溫高，相當適合到海邊衝浪。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎趨緩，國內旅遊大熱，交通部觀光局今年結合樂活觀音山系列活動，打造2020北觀山海樂活節，自7月11日至10月4日間，有中角灣衝浪、金山蹦火音樂季、白沙灣沙灘生活節、和平島大地音樂祭、淺水灣秋日饗宴、觀音山秋日柚香登高、野柳石光趣•夜訪女王等系列活動。

觀光局表示，中角灣擁得天獨厚的海灣地形，是北台灣衝浪愛好者的聖地，因此於7月11日舉辦中角灣衝浪活動，安排有衝浪好手表演並推出百人衝浪體驗營活動。12日晚上6點半金山蹦火音樂季，則於金青沙灘登場。

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▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲觀光局北觀處推出系列活動，吸引旅客到當地旅遊。（圖／觀光局提供，下同）

金山蹦火音樂季將邀請珍貴的文化資源-蹦火漁船分2個時段進行「蹦火仔漁法展演」，並規劃有金山蹦火體驗團、園遊會市集等，號召民眾捐發票做公益，只要捐贈5-7月的發票兩張，即可領取100元園遊券，限量300張發完為止。另外音樂會也邀請金曲歌后梁文音與知名歌手樂團怕胖等演出。

今年的「白沙灣沙灘生活節」將於8月15日舉辦，號召大家穿著白色主題元素之配件、服飾，於指定地區拍照上傳IG或FB，即送乾冰飲，前200 位還可多獲贈園遊劵100元一張。現場還舉辦有泡泡沙灘足球趣味競賽，每場優勝參加者可獲得市集園遊劵500元。本次活動特別與｢浪人祭｣聯名舉辦，結合「海洋、音樂、文化」，規劃有海洋環保無塑市集及搖滾音樂會演出。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

8月29日接續登場的是「和平島大地音樂祭」，獻給民眾結合音樂與地景的饗宴。今年音樂祭的堅強陣容找來甜心女孩林雨涵、Just Vocal Band阿卡貝拉人聲表演和聲林之王實力女聲許莉潔等歌手演出。現場還有消暑石花凍限量打卡送，並規劃捐發票送園遊券的公益活動，只要捐7-8月發票兩張即送百元園遊券1張，限量300張發完為止。

9月19日舉辦的則是「淺水灣秋日饗宴」，本次活動規劃有草地舞台區、濱海童趣區和沙灘樂活區等三大活動區；草地舞台區邀請有外國樂團與海洋藝術舞蹈表演輪番演出；濱海童趣區邀請親子同樂，跟著小丑一起進入繽紛的魔術與泡泡世界，以及異國風踩街遊行隊伍。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

9月26日於觀音山旅客服務中心前廣場舉辦的「觀音山秋日柚香登高趣」，當天設立柚子主題館、品茗吃柚、農夫市集，敬邀大小朋友做伙來慶中秋逛市集，參加活動有機會抽星級溫泉飯店住宿泡湯等值獎項。歷時4年精心籌備規劃猛禽展示館也預計今年開幕，猛禽館特色規劃5大展區及1特展區，打造VR貼近距離與猛禽互動，現場規劃猛禽小學堂生態解說活動。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

「野柳石光 夜訪女王」於9月27日至10月4日間晚上6時30分至9時舉辦，其中 10月3日晚上7時至9時「女王音樂會」，邀請歌手陳昇、周蕙、國立臺灣交響樂團青年弦樂團及小提琴康妮媚演出，邀請民眾一邊徜徉海風 一邊聆聽美樂，海景與樂音相互搭配活動精彩可期。

今年岩石光影區域規劃「俏皮公主」、「女王頭」燈區，讓參觀民眾能在海浪、奇岩、 燈光及音樂中感受「石光交響曲」的魅力。今年活動也規劃「野柳石光最佳體驗點」，包含第一觀景台、俏皮公主前平台等，讓民眾可以在高點鳥瞰，或近距離觀賞各區蕈狀岩、海蝕溝岩壁及野柳地景在燈光照映下的美景。觀光局表示，系列活動均可至官網查詢。

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