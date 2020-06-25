▲ 熱氣球光雕音樂會首發公益場，27日池上大坡池感恩展演。（圖／台東縣政府提供）

記者楊鈞典／台東報導

面對來勢洶洶的新冠肺炎，今年國內許多大型活動紛紛宣布延期或取消，但充滿正能量的台灣國際熱氣球嘉年華的詢問度持續飆高，台東頓時成為國民旅遊最受矚目的黃金路線。熱氣球嘉年華即將展開，首發場光雕音樂會於27日晚上在池上大坡池登場，將邀請辛苦的防疫人員及志工一起與遊客欣賞湖光倒影的熱氣球景象，感謝他們在疫情期間的辛勞。

台東縣政府表示，2020台灣國際熱氣球嘉年華將在7月11至8月30於鹿野高台舉辦，27日晚間首發的熱氣球光雕音樂會，將以【10在感謝您】為，主題，邀請辛勞的防疫醫療人員、弱勢團體及社福團體志工們欣賞精采的熱氣球光雕展演，會中也將持續宣導，全民一起配合防疫新生活(戴口罩、乾洗手及保持社交距離)。雖然部分造型球因受到國外疫情影響無法參與首場光雕音樂會，但是台東球、愛心球、福利熊、喔熊球等都將以【台灣熱氣球國家隊】之姿帶領大家用感恩的心在池上大坡池綻放著閃耀的光芒，相信一定能讓整場活動精彩度破表。

台東縣政府指出，雖然受到疫情影響，部分熱氣球及飛行員來台的行程延誤甚至取消，不過仍有許多國外飛行員不斷表示願意以自我隔離及篩檢的方式爭取來台參與活動，讓主辦單位大受鼓舞，除了首發場27日在池上大坡池舉辦，其餘各場也將延續歷年場地－鹿野高台、三仙台、太麻里曙光園區及知本溫泉區輪番上演，而今年也將首次挑戰有「台東黑森林」之稱的森林公園進行一場光之與森林的熱氣球協奏曲，總共8場的光雕音樂會將邀請大家一起來到台東遠離「新冠肺炎」的焦慮與壓力。

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