台中港墜海4死1生還…「最後身影」曝光！KTV歡唱2hrs離場　24分鐘後卻命喪大海

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中清水區的梧棲漁港15日發生墜海事件！一輛計程車凌晨因不詳原因落海，造成車內5人，包括謝姓司機在內共4死的悲劇。據了解，事發前車內4名船員才與其他友人到KTV歡唱，孰料，準備返回船上待命時，52歲黃男、65歲楊男及70歲許男卻在港區墜海身亡，3人的最後身影也隨之曝光。

▲台中計程車15日凌晨墜港，4名死者最後身影曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，事發前身亡的黃男、楊男、許男才與另外5名友人前往KTV歡唱，一行人晚間9時40分抵達，歡唱到深夜11時40分離場，KTV服務生透露，一群人應該都是第一次來，是沒看過的生面孔。KTV外的監視器畫面也拍下了3名罹難船員的最後身影，只見3人神態並無異狀，陸續坐進計程車內，準備返回台中港。

▲台中計程車墜港事件，包括運將在內，共造成4人死亡。（圖／記者白珈陽翻攝）

事發後，車內唯一的生還者李男表示，大家唱歌時沒喝多少酒，一上車後都在睡覺，沒想到等他驚醒時，大家連人帶車已經掉落水中，他見狀只好趕緊踹破車窗逃生，渾身濕淋淋上岸後，回到船上打電話報案。

根據監視器畫面可知，0時4分左右由41歲謝男所駕駛的計程車閃著雙黃燈竟朝海的方向緩緩駛去，墜海後立即翻覆，隨後呈現垂直90度的狀態緩慢下沉，之後才浮於海面上，造成52歲黃男、41歲謝姓司機、70歲許男、65歲楊男身亡，僅一名52歲李男生還。

▲墜港畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

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