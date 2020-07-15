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三峽16歲少年跟朋友借車撞警車亡…父淚曝「休學在家幫忙」：原本明天要復學

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記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三峽區15日凌晨1時許發生一起嚴重車禍！一輛警車行經民權街、弘園街路口時，遭到闖紅燈的騎機車雙載的16歲陳姓少年當場撞上。由於撞擊力道猛烈，陳男當場噴飛送醫不治，後座的蘇姓少年則是騰空飛起，全身多處挫傷、骨折送醫。據了解，陳父在三峽開了3間土雞城，他表示，不知道兒子跟朋友無照借車出門。

▲三峽少年撞警車亡，父親對於兒子無照借車完全不知情。（圖／記者陳以昇攝）

▲三峽少年撞警車亡，父親對於兒子無照借車完全不知情。（圖／記者陳以昇攝）

還原事發經過，警方15日凌晨1時許接獲報案，民權、弘園街口有民眾聚集、飆車，但當警方抵達地點時，卻遭到一輛雙載機車高速猛撞，警車瞬間失控衝撞一旁的小籠包攤車，車上2名員警當場受傷；騎車雙載的2名16歲陳姓、蘇姓少年當場噴飛重摔落地，其中陳男送醫後，仍因傷勢過重不治。

▲▼三峽少年闖紅燈高速撞警車，當場噴飛亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三峽少年闖紅燈高速撞警車，當場噴飛送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼三峽少年闖紅燈高速撞警車，當場噴飛亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，陳父在三峽開設3家土雞城，經濟狀況不錯，16歲的陳男休學，平常在家中土雞城幫忙，有時會到附近水果攤賣水果，家裡還有一位11歲妹妹，原本預計明(16)日就要復學，如今卻因一場車禍喪命。

陳父透露，事發當時兒子告知要去找朋友，於是騎著家中的電動自行車出門，他完全不知道兒子竟無照向朋友借機車，是直到接獲警方通知兒子發生車禍才知道，他表示，兒子與機車後座的蘇男是從國小、國中到高中的好朋友，忍不住感嘆，「沒有想到」。

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