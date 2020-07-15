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台中港小黃落海奪4命！唯一生還者曝驚悚瞬間：睡夢中驚醒「踹破車窗逃生」

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記者鄧木卿／台中報導

台中港15日凌晨1點多，一輛計程車突駛進清水區梧棲漁港，造成車上4名男子身亡，僅有1人逃脫生還。生還的李男表示，他當下坐在司機正後方，原先在睡覺，因突感覺身體被浸濕所以驚醒，醒來後發現情況不妙才趕緊踹破車窗游上岸，而此時坐在他右側的楊男有一起游出，只是之後就不見人影。

▲▼台中港1輛計程車落海，生還者說身影曝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中港1輛計程車落海釀4死，李姓男子（右二）是唯一的生還者。（圖／記者鄧木卿攝）

根據監視器畫面可知，0時4分左右由41歲謝男所駕駛的計程車閃著雙黃燈竟朝海的方向緩緩駛去，墜海後立即翻覆，隨後呈現垂直90度的狀態緩慢下沉，之後才浮於海面上，造成52歲黃男、41歲謝姓司機、70歲許男、65歲楊男身亡，僅李男（52歲）生還。

據了解，事發當時，李男猛力踹破後座左後方車窗玻璃，才得以游上岸，再渾身濕淋淋爬上船打電話報案，赴警局製作筆錄後，目前人已返回船上休息。整起事故詳細發生原因及經過，仍有待港警總隊進一步調查釐清。

針對這起事故，台中港主任秘書王國瑛表示，計程車司機、車內船員，分別領有定期、臨時通行證可進出港區，基本上這些人對港區的環境是相對熟悉的，事發時的環境也對交通沒有阻礙，發生這起事故令人意外也很遺憾。

而稍早許姓死者的家屬則出面表示，「到底司機有無注意路況？港務局本身設施有無完整，才導致計程車在下雨路況墜海」他認為此次事故最主要是計程車司機、車行及港務局的問題，乘客有無飲酒並不是重點，至於是否求償，會待檢方驗屍確認完死因，責任歸屬出來後才會進行下一步動作。

台中計程車墜港。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲15日凌晨台中港1輛計程車落海。（圖／記者鄧木卿攝）

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