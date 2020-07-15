　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

白天顧小孩晚上跑車8年…台中運將墜海亡！妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

台中計程車墜港。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中計程車閃雙黃燈墜海，釀4死悲劇。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者鄧木卿、白珈陽、戴若涵／台中報導

台中清水的梧棲漁港15日凌晨發生一起墜海事件！一輛計程車因不詳原因竟朝海裡駛去，造成41歲謝姓司機、52歲黃男、65歲楊男、70歲許男身亡的慘劇，至於當時在車內的52歲李男則是自行破窗幸運逃生。謝姓司機妻子表示，老公是不菸不酒的好爸爸，不清楚為什麼會發生這樣的事情。

▲▼ 台中港計程車墜海釀4死 。（圖／記者白珈陽攝）

▲計程車被吊掛觸地時，前擋風玻璃碎裂。（圖／記者白珈陽攝）

根據監視器畫面可知，0時4分左右由謝男所駕駛的計程車閃著雙黃燈竟朝海的方向緩緩駛去，墜海後立即翻覆，隨後呈現垂直90度的狀態緩慢下沉，之後才浮於海面上，造成4人死亡的悲劇。

謝姓司機妻子透露，夫妻倆育有2個孩子，老大是個男孩，目前就讀小一，老二則是年僅4歲的女兒。老公白天照顧小孩、晚上開車，時間已有7、8年了，平時不菸不酒是個好爸爸，事發當天身體也沒有異狀，不知道為何會發生這樣的事情。

▲▼ 台中港計程車墜海釀4死，謝姓司機妻子。（圖／記者鄧木卿攝）

▲謝姓司機妻子表示老公是個好爸爸，悲痛難忍。（圖／記者鄧木卿攝）

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

「1男生還關鍵」曝光！台中計程車閃雙黃燈墜港…90度垂直下沉釀4死

跟女友吵架…苗栗男氣炸「開賓士高速猛撞」！她彈飛再遭高跟鞋破頭滿臉血

國3自撞驚悚瞬間曝！轎車飄移衝護欄「猛翻6圈」炸火光…熱褲女從車窗噴出

ET快訊
日顧小孩夜跑車8年…台中運將墜海亡！妻心碎：他不菸不酒好爸爸
台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家公布監視器反擊了
小三心機3字讓百億地主不避孕　偷髮驗親護家產！結局神展開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中計程車「深夜墜港」4男溺斃　黃姓死者才調來1周...大姊嘆「搭錯車」

台中大坑2號步道1公里處...她 「檢手機」墜落10米邊坡！警消繩索救援

國民法官參審淘汰不適任司法官　新制將上路僅26人報名

女會計遺失百萬貨款　老闆「喬」不成…反遭會計的媽媽撂人打傷

快訊／「台灣噴射機」張宗憲認吸大麻首露臉　奥迪名車接駕快閃離開北檢

白天顧小孩晚上跑車8年…台中運將墜海亡！妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

資深演員班鐵翔夫婦遭前女友傳訊恐嚇　逆轉判賠15萬

22年前懸案！桃園檳榔西施慘遭殺害焚屍　4嫌3收押1交保

快訊／龍山寺捷運站共構大樓火警！疑「充電器爆炸」…屋主手部燒燙傷

校門關鬼門開！暑假首日三峽屁孩飆車鳴笛　少年撞警車亡「間接兇手」曝光

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

台中計程車「深夜墜港」4男溺斃　黃姓死者才調來1周...大姊嘆「搭錯車」

台中大坑2號步道1公里處...她 「檢手機」墜落10米邊坡！警消繩索救援

國民法官參審淘汰不適任司法官　新制將上路僅26人報名

女會計遺失百萬貨款　老闆「喬」不成…反遭會計的媽媽撂人打傷

快訊／「台灣噴射機」張宗憲認吸大麻首露臉　奥迪名車接駕快閃離開北檢

白天顧小孩晚上跑車8年…台中運將墜海亡！妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

資深演員班鐵翔夫婦遭前女友傳訊恐嚇　逆轉判賠15萬

22年前懸案！桃園檳榔西施慘遭殺害焚屍　4嫌3收押1交保

快訊／龍山寺捷運站共構大樓火警！疑「充電器爆炸」…屋主手部燒燙傷

校門關鬼門開！暑假首日三峽屁孩飆車鳴笛　少年撞警車亡「間接兇手」曝光

自家人明算帳！慶城街都更豪宅再現交易　親友價只便宜250萬

彈藥整補作業　漢光結合民間物流加速配送

台中計程車「深夜墜港」4男溺斃　黃姓死者才調來1周...大姊嘆「搭錯車」

爆食男瘋狂聚餐「開口竟一股酸味…」　臭壞旁人急求醫　　

雅頓膠囊90顆5500元➔1888元！根本臉部小熨斗　全球熱銷7.3億顆

美軍3人入境日本等檢疫竟搭飛機逃跑　結果出爐「顯示確診」...防衛大臣：美方請給嚴重處分

郵局三倍券3.5hrs狂賣34萬份　領券記得先避開「2地雷時段」

被陳玉珍批「濫用性別優勢」！范雲怒嗆：你讀過書嗎？　再Cue蔣萬安回應

藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨

2年僅4筆！新店舊商圈店面超惜售　在地老司機「行情價」買披薩店面

社會熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人回LINE「爆炸！差點沒命」

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

快訊／台中計程車墜港4死畫面曝　90度垂直下沉

羽球國手撿屍人妻性侵　下場出爐

快訊／台中計程車衝漁港4死　1人逃生報警

即／22年焚屍懸案偵破！2人落網

獨／「台灣噴射機」認了吸大麻　張宗憲接受驗尿

即／夢想家球星張宗憲涉毒　藏「大麻電子菸油」被捕

台東男酒後被警攔：我用滑行的！　法官判決無罪

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

更多熱門

相關新聞

盧秀燕治療髖關節舊疾　今開刀請假10天休養

盧秀燕治療髖關節舊疾　今開刀請假10天休養

台中市長盧秀燕長年受髖關節舊疾所擾，為了一勞永逸，15日上午接受開刀治療，手術過程相當圓滿順利。據了解，她已向市府團隊請假，預計休養10日，這段時間市長職務由副市長黃國榮代理。

快訊／台中計程車墜港4死畫面曝　90度垂直下沉

快訊／台中計程車墜港4死畫面曝　90度垂直下沉

台中2房快變主流？當地人曝實況：猶豫一周就被買走

台中2房快變主流？當地人曝實況：猶豫一周就被買走

沿高鐵買房鎖定3站　3年房價漲2成！「蹲低跳高」還有機會

沿高鐵買房鎖定3站　3年房價漲2成！「蹲低跳高」還有機會

台中購物節APP下載破10萬次

台中購物節APP下載破10萬次

關鍵字：

台中墜海司機妻子

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面