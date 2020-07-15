白天顧小孩晚上跑車8年…台中運將墜海亡！妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

▲台中計程車閃雙黃燈墜海，釀4死悲劇。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者鄧木卿、白珈陽、戴若涵／台中報導

台中清水的梧棲漁港15日凌晨發生一起墜海事件！一輛計程車因不詳原因竟朝海裡駛去，造成41歲謝姓司機、52歲黃男、65歲楊男、70歲許男身亡的慘劇，至於當時在車內的52歲李男則是自行破窗幸運逃生。謝姓司機妻子表示，老公是不菸不酒的好爸爸，不清楚為什麼會發生這樣的事情。

▲計程車被吊掛觸地時，前擋風玻璃碎裂。（圖／記者白珈陽攝）

根據監視器畫面可知，0時4分左右由謝男所駕駛的計程車閃著雙黃燈竟朝海的方向緩緩駛去，墜海後立即翻覆，隨後呈現垂直90度的狀態緩慢下沉，之後才浮於海面上，造成4人死亡的悲劇。

謝姓司機妻子透露，夫妻倆育有2個孩子，老大是個男孩，目前就讀小一，老二則是年僅4歲的女兒。老公白天照顧小孩、晚上開車，時間已有7、8年了，平時不菸不酒是個好爸爸，事發當天身體也沒有異狀，不知道為何會發生這樣的事情。

▲謝姓司機妻子表示老公是個好爸爸，悲痛難忍。（圖／記者鄧木卿攝）

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