「1男生還關鍵」曝光！台中計程車閃雙黃燈墜港…90度垂直下沉釀4死

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

位於台中清水區的梧棲漁港15日發生一起事件！一輛計程車凌晨因不詳原因墜海，釀成4死1生還的慘劇，稍早台中港主任秘書王國瑛出面說明，表示計程車司機領有定期通行證，對港區環境是相對熟悉的，發生墜海事件感到相當遺憾。據了解，當時生還的52歲李男是踹破後車窗才得以逃生。

▲▼台中港計程車墜海釀4死，1人自行逃生後報案。（圖／記者白珈陽攝，下同）

根據監視器畫面可知，0時4分左右由41歲謝男所駕駛的計程車閃著雙黃燈竟朝海的方向緩緩駛去，墜海後立即翻覆，隨後呈現垂直90度的狀態緩慢下沉，之後才浮於海面上，造成52歲黃男、41歲謝姓司機、70歲許男、65歲楊男身亡，僅一名52歲李男生還。

針對這起事故，台中港主任秘書王國瑛表示，計程車司機、車內船員，分別領有定期、臨時通行證可進出港區，基本上這些人對港區的環境是相對熟悉的，事發時的環境也對交通沒有阻礙，發生這起事故令人意外也很遺憾。

台灣港務港勤公司總經理宋益達則稱，基本上罹難船員一直都住在船上，昨天上午才外出補給，原本預計17日才會再接到出海命令，他表示，事發地點附近燈光也都有開啟。

據了解，事發當時，李男猛力踹破後座左後方車窗玻璃，才得以游上岸，再渾身濕淋淋爬上船打電話報案，赴警局製作筆錄後，目前人已返回船上休息。整起事故詳細發生原因及經過，仍有待港警總隊進一步調查釐清。

▲台灣港務港勤公司總經理宋益達(左)、台中港主任秘書王國瑛(右)出面說明。（圖／記者白珈陽攝）

▲計程車墜海畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

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