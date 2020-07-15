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「顧家好父親」調台中港才1周！計程車深夜墜海奪4命　大姊嘆：搭錯車

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記者徐愷昕、白珈陽／台中報導

台中港15日凌晨1點多，一輛計程車突駛進清水區梧棲漁港，造成車上4名男子身亡，僅有1人逃脫生還。其中，52歲黃姓死者的大姊一早趕到案發現場時相當崩潰，她痛心表示，弟弟是個顧家好父親，沒想到才調職到台中港一週就出事，但也怨不得誰，只能說弟弟搭錯車。

台中計程車墜港。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中港15日凌晨1點多，一輛計程車不明原因墜港。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼計程車落海喪命，死者黃聰福大姊。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中港15日凌晨1輛計程車落海，造成4死1生還悲劇，死者黃聰福大姊痛心落淚。（圖／記者白珈陽攝）

15日凌晨，台中港一艘工作船4名船員外出聚餐，沒想到搭計程車返港時，車輛因不詳原因墜海，車上僅1名李姓船員踹破後車窗成功脫逃上岸，其餘4人包含司機在內皆溺斃。

根據監視器畫面可知，0時4分左右由41歲謝男所駕駛的計程車閃著雙黃燈竟朝海的方向緩緩駛去，墜海後立即翻覆，隨後呈現垂直90度的狀態緩慢下沉，之後才浮於海面上，造成52歲黃男、41歲謝姓司機、70歲許男、65歲楊男身亡，僅一名52歲李男生還。

台中計程車墜港。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中港15日凌晨1輛計程車落海，造成4死1生還悲劇，死者黃聰福大姊痛心落淚。（圖／記者白珈陽攝）

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52歲死者黃男的大姊一早就從台北趕來，對於收到這樣的惡耗，她表示相當難以接受，不過由於弟弟才調來台中港一週，對於港務公司如何處理，實在不敢有太多要求，只想知道真相為何。

黃男有2個孩子，長子大學，小女兒現在才小學4年級，據家屬表示，他是個非常顧家愛孩子的父親，在港務公司工作10多年，原本是在八里碼頭，近期因為換新公司才調到台中港，未料才工作滿一週就發生憾事。

▲▼台中計程車墜港，黃姓死者。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中計程車墜港，黃姓死者家屬表示，黃男是個非常愛家的好爸爸。（圖／記者白珈陽翻攝）

黃男大姊坦言，據同公司上班的表弟說，他們聚餐時並沒有喝很多酒，因此面對此意外實在無法怪誰，只能說弟弟搭錯車，另由於事故碼頭現場沒有任何指標，黃家大姊認為事故原因除視線影響外，外來車進來一旦不熟悉路況，確實容易發生意外，現在只盼求真相能儘快明朗。

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▲▼計程車衝進台中港。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中港15日凌晨1輛計程車落海，造成4死1生還悲劇，死者黃聰福大姊痛心落淚。（圖／記者白珈陽攝）

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