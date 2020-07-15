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和女友恩愛開房！洗澡到一半「突然闖進陌生人」　酒店嗆：你門沒關好

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▲情侶洗澡時，酒店房間突然闖進陌生人。（圖／翻攝自看看新聞）

▲情侶洗澡時，酒店房間突然闖進陌生人。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

小何和女友近日到河南鄭州遊玩，當晚入住一酒店，就在女友洗澡時，小何發現一陌生人在他們房門口刷卡，刷到第三次竟把門打開了。酒店負責人稱是房門沒關好，對此小何無法認同。最終經過協商，酒店道歉，並給予一定賠償。

綜合陸媒報導，小何表示，當天他和女友入住酒店之後，兩個人就進入洗手間一起洗澡，他先洗完之後躺在床上，一個陌生男人進門看到了他，兩個人都被對方嚇了一跳，男子立馬轉身離開。

▲▼情侶洗澡時，酒店房間突然闖進陌生人。（圖／翻攝自看看新聞）

這樣的情況讓小何非常的氣憤，第一時間聯繫了酒店。酒店給小何換了一間價格高於之前的房間，並且稱願意補償小何100元（約新台幣420元）。對於這個處理方式小何並不滿意，於是提出了三倍賠償的要求，他認為房間自己已經開好了，別人怎麼還能開門進入，這一點需要酒店方給一個說法。

酒店方澄清，當時陌生男子是住在小何隔壁的旅客，但是記錯了房間號，所以才會走進他們的房間，且應該是小何的房門沒關好。小何當場表示，沒關好的話刷一次就開了，為什麼那個人刷了三次。

另外，小何也質疑，隔壁房間的房卡怎麼能打開他們房間的門？事後酒店方也試了一下，發現房卡並不是通用的，面對氣憤的小何，最終酒店方表示願意賠償339元（約新台幣1423元）。獲得三倍賠償後，小何與酒店方達成了和解。

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