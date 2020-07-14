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台南警長深夜率隊臨檢舞廳酒店　周幼偉：展現維護治安決心

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記者林悅／台南報導

台南市警局13日深夜執行區域型大型擴大臨檢，集結優勢警力針對轄內舞廳、酒店等大型治安顧慮場所實施臨檢掃蕩，期能有效抑制犯罪氣焰，維護轄區治安，市警局長周幼偉親自到五分局主持勤前教育，並聽取四、五分局長簡報，周幼偉要求全體員警絕不要鬆懈，全力做好轄區的交通、治安工作。

▲台南市警局長周幼偉親自到五分局主持勤前教育，並聽取四、五分局長簡報，要求全體員警全力做好轄區的交通、治安工作。（圖／記者林悅攝，下同）

近期台南、高雄地區舞廳、當鋪接連發生槍擊及殺人等重大治安事件，嚴重影響社會治安，警政署通令全國警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。警政署強調，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。

▲台南市警局長周幼偉親自到五分局主持勤前教育，並聽取四、五分局長簡報，要求全體員警全力做好轄區的交通、治安工作。（圖／記者林悅攝，下同）

市警五分局這次執行擴大臨檢勤務，台南市警察局特別調派刑警大隊、保安大隊等警力支援，計動員警力54名，市警局長周幼偉親自主持勤教，並聽取五分局長梁仁輝、視訊聽取四分局長蔡進閱簡報。

▲台南市警局長周幼偉親自到五分局主持勤前教育，並聽取四、五分局長簡報，要求全體員警全力做好轄區的交通、治安工作。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警局長周幼偉親自到五分局主持勤前教育，並聽取四、五分局長簡報，要求全體員警全力做好轄區的交通、治安工作。（圖／記者林悅攝，下同）

周幼偉局長表示，最近台南市發生幾件槍擊案件，引發社會不安，他就任以來將毒品、槍械、賭場列為治安的重點，這些都是治安的毒瘤，賭場背後就有幫派，今年以來警察局已經取締了職業賭場38件。警察局是一個團隊，各單位有蒐集到傷害、暴力等情資，一律送刑警大隊彙整，從中來發現流氓幫派違法情事，今年迄今治平專案已取締到案11件比去年多。

▲台南市警局長周幼偉親自到五分局主持勤前教育，並聽取四、五分局長簡報，要求全體員警全力做好轄區的交通、治安工作。（圖／記者林悅攝，下同）

周幼偉局長強調，開槍嫌犯帶槍投案，不是這樣就算了，要全力追查背後原因。他再次叮嚀員警執勤要注意行車安全，執勤要打開警示燈、肩燈，避免發生危險，路檢勤務要置重點於取締酒駕、不適格駕照，上記2項違規統計發現是車禍肇事的主因，請全體員警同仁不要鬆懈，全力做好轄區的交通、治安工作。

▲台南市警局長周幼偉親自到五分局主持勤前教育，並聽取四、五分局長簡報，要求全體員警全力做好轄區的交通、治安工作。（圖／記者林悅攝，下同）

大批警力由周幼偉局長及五分局長梁仁輝領軍，首先針對大型舞廳執行閉鎖式臨檢，周邊道路同步實施路檢，周幼偉局長周幼偉全程督導，深夜大批警力集結，引起路過民眾側目，展現警察維護台南市治安決心魄力。

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