快訊／高雄精品店傳槍響！警局長才因舞廳殺人下台　還沒交接又爆重案

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市區疑傳槍響！三民區大昌二路稍早傳出，一家精品店2樓疑似遭到槍擊，玻璃櫥窗出現蜘蛛網狀裂痕，據了解，事件應是在15日凌晨發生，店家在下午1點拉開窗簾才發現玻璃出現彈孔，立即報警處理，目前店家先將現場拉起警示封鎖線，提醒用路人「小心上方玻璃掉落」。現場沒有傳出人員傷亡，警方也已進入店家了解當中，並蒐集現場是留有相關跡證，初步研判疑似為硬物造成。

▲高雄市精品店疑似遭槍射擊。（圖／記者許宥孺攝）

鼎山派出所長李瑞芳表示，該家精品店2樓櫥窗出現1處破洞，但玻璃並未穿透，目前警方先在現場蒐集是否有相關跡證，初步研判為彈珠類物品破壞玻璃窗，排除為子彈，店家也強調，並無與人糾紛或結怨。三民二分局強調，研判疑似硬物造成的，如果是彈孔則是貫穿，目前警方正在現場找尋有無彈珠或是其他硬物。

▲玻璃櫥窗出現蜘蛛網狀裂痕。（圖／記者吳奕靖攝）

▲玻璃櫥窗出現蜘蛛網狀裂痕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方抵達現場了解中。（圖／記者吳奕靖攝）

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