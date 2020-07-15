高雄衛生局飲品稽查！鹽埕老字號茶行「玫瑰花有農藥殘留」…下場曝

▲高雄市衛生局針對轄內飲品進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

炎炎夏日，來一杯清涼飲料最消暑！為了維護市民夏季食用飲品衛生安全，高雄市衛生局4月起啟動飲品稽查抽驗計畫，針對轄內手搖飲店、大腳桶、青草茶飲店、咖啡店、超商等場所販售之飲品聯合稽查抽驗計250件，其中有2件玫瑰花、2件青草茶原料檢出農藥殘留與規定不符，不合格率1.6%，依法裁處來源廠商3萬元及6萬元罰鍰。

高雄市衛生局表示，此次抽驗共250件檢體，包含飲料95件、冰塊64件、茶葉51件、配料34件及咖啡6件，其中飲料與冰塊檢驗衛生標準 (生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌)超標，初驗結果有5件不符規定，包含1件薄茶、3件青草茶、1件紅茶，經通知業者限期改善，再次抽驗結果全數符合規定。

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▲高雄市衛生局針對轄內飲品進行稽查，初驗5件衛生標準不合格。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，衛生指標菌如超過標準即表示業者在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。按食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，經命限期改正，屆期未改正者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

高雄市衛生局食品衛生科代理科長李欣南另指出，抽驗51件茶葉原料檢驗農藥殘留，共有4件檢出農藥不符規定，包含2件玫瑰花、1件萬年草、1件薄荷，均已飭令同批產品下架並追溯來源。

▲高雄市衛生局針對轄內飲品進行稽查，檢出4件不符農藥規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中1件玫瑰花採樣單位驚見鹽埕區70年老字號店鋪「香茗茶行」，在網路上擁有高人氣，衛生局追溯來源廠商為高雄市業者，不過廠商無法提供供貨來源，依法裁處該企業社3萬元罰鍰；另1件玫瑰花採樣單位則是在小港區二苓市場外，衛生局檢出農藥殘留，依食品安全衛生管理法裁處來源廠商6萬元罰鍰。至於萬年草與薄荷分別移請所轄雲林縣衛生局及嘉義縣政府處辦。

李欣南表示，玫瑰花與青草原料檢出農藥殘留不符規定，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如無法提供交易憑證致無法追溯來源者，依同法第47條第12款可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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