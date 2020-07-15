北市優惠免綁三倍券！消費200元就抽「奧迪A1」、悠遊付再抽Gogoro

▲台北市長柯文哲出席2020來台北一起GO記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

三倍券15日上路，台北市同步推出多項優惠，只要在北市消費滿200元，就有機會抽到奧迪A1等獎項，總獎金高達1400萬元，使用悠遊付再抽Gogoro。台北市長柯文哲笑說，「你只要消費就好，有一天就莫名其妙接到電話說你抽到gogoro」。

柯文哲已將三倍券綁定悠遊卡，柯文哲說，「悠遊卡要用很容易啦，買一個高鐵票，高雄台北就用完了，反正5個半月當中，好處是小額消費啦，買什麼都可以」，5個半月要用3千塊太容易了，再不行叫太太陳佩琪拿去買菜也可以。



柯文哲指出，如果用悠遊卡、悠遊付消費，悠遊卡公司自己準備獎品，反正不用自己去繳發票，因為用電腦處理很容易，「你只要消費就好，有一天就莫名其妙接到電話說你抽到gogoro」。

至於優惠方案未結合三倍券？柯文哲說，好玩就好，消費券拖到5個半月，不會本來不想買，而去多買，不容易，大概就是平常要買的東西，「不過現在報復性消費很厲害，我看風景區都爆滿了」。所以不用推出三倍券就會消費嗎？柯文哲回應，「還是會消費啦」，推銷三倍券，反正本來就是要買東西，因為時間太長，所以我也不會去多買什麼，就是平常，日常生活消耗的就會用掉。

北市今推出「2020來台北一起GO」抽獎活動分別有發票登錄二重抽、LINE@集點週週抽以及悠遊支付特別抽。凡於活動期間109年7月15日至8月31日發票登錄二重抽第一重部分，只要民眾在臺北市單筆發票消費金額滿新台幣200元以上，即可登錄發票抽獎，活動結束後會統一抽出Audi A1百萬汽車、100台Gogoro VIVA Lite、20台禾聯65型4K量子點液晶顯示器等大獎。

▲台北市長柯文哲出席2020來台北一起GO記者會。（圖／記者林敬旻攝）



商業處長高振源表示，總獎金高達1400萬元，只要在台北市消費200元即可參加抽獎，一張發票最高5萬元就有100次抽獎機會，只要在網站上參與活動，可一張一張發票上網登錄，或是直接登錄雲端發票，即可將載具內符合資格的發票進行抽獎，也鼓勵大家使用電子發票雲端載具。

高振源說，另有邀請民間合作，特約店家有1100多家，特約旅宿600多旅宿，鼓勵在那邊消費，每週會抽88個福袋、gogoro10台，有些特約店家沒有發票，就可用line@集點 ，到夜市、市場不限消費金額，只要消費就集一點，最多集滿6次就有3次抽獎機會；若使用悠遊付，可再抽獎一次，有機會獲得Gogoro。

對於優惠方案未結合三倍券，高振源表示，主要是結合三倍券優惠的時間，三倍券有紙本、電子票證，也有用無現金支付，工具很多元，但是電子票證綁信用卡的，無法判斷是否使用三倍券，紙本部分，相關店家都有優惠，中央也鼓勵大家行動支付，當然希望這段時間用到三倍券，若三倍券不夠用，這些獎項都能帶動刺激消費。