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國安法衝擊媒體業！紐時宣布：數位新聞部「撤離香港」移至首爾

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▲▼ 紐約時報將跨足電視！正在徵製作人　30分鐘節目每周一次。（圖／路透社）

▲紐約時報將有三分之一的員工移至首爾。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合報導

《紐約時報》14日表示，由於中國大陸通過港版國安法，對於香港作為亞洲新聞媒體樞紐的前景帶來不確定性，使得各家駐香港的新聞機構感到不安，因此決定在2021年將位於香港的數位新聞部移轉至南韓首爾。據悉，屆時將會有三分之一的《紐時》亞洲總部成員轉往首爾，至於剩餘的駐地記者則會繼續留在香港報導當地事務。

《紐約時報》認為，香港曾經是英國的殖民地，地理位置又鄰近中國大陸，不論是香港對於海外企業的開放，或是崇高的新聞自由，都吸引許多英文新聞媒體在此設立亞洲總部。然而港版國安法通過後，卻令當地新聞媒體感到不安，同時也對香港作為亞洲新聞中心的前景帶來不確定性。

《紐時》的新聞編輯與負責營運國際新聞部的主管判斷，未來在新聞工作上可能會遭遇困難，因此決定制訂應對計畫，有意將除了駐地記者外的數位新聞團隊轉移至首爾。《紐約時報》的香港分部除了負責處理亞洲新聞，也成為該報24小時不間斷營運的一大幫手。受到時差影響，香港的編輯團隊能夠在倫敦與紐約總部的工作人員下班後，負責網站相關營運與管理。

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲港版國安法6月正式通過。（圖／路透）
《紐時》表示，「我們將會持續報導這座城市的轉變，並將其作為了解中國的窗口。」除了香港駐地記者外，《紐時》打算將《國際紐約時報》歐洲版與亞洲版的印刷製作團隊保留。據悉，廣告與業務人員也會繼續留在香港。

有記者擔心，北京當局未來會以管理內地媒體的方式打擊激進主義與言論自由，如同2月中國大陸驅逐《華爾街日報》的3名記者一般。隨著中國大陸開始採取行動以鞏固在香港的勢力，許多西方企業擔憂恐加劇未來申請工作許可的困難性，因此也開始考慮是否繼續留駐香港。《紐時》發言人阿里（Ari Isaacman Bevacqua）說，「香港在幾十年來一直是亞洲支持新聞自由的領頭羊，而最重要的是，香港也持續這麼做。」

除了《紐約時報》，彭博社與CNN都在香港擁有龐大的新聞團隊，不過據了解，兩家媒體暫時沒有離開香港的計畫。另一方面，《紐時》在確定移轉首爾之前，曾經考慮曼谷、新加坡以及東京等地，不過最後綜合各種原因，決定將數位新聞部轉移至首爾。

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