陸港澳辦：泛民派初選是「對國安法的公然挑戰」…嚴懲不貸！

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港泛民主派11、12日舉行立法會選舉初選，有61萬人進行投票，電子投票者超過58萬人。大陸國務院港澳事務辦公室發言人譴責，此舉是對香港特別行政區選舉的非法操控，是對香港基本法和香港國安法的公然挑戰；堅決支持依法查處有關違法行為。

發言人指出，香港特別行政區第七屆立法會選舉將於9月舉行。在立法會候選人提名前夕，以戴耀廷為首的反中亂港分子和反對派政團「民主動力」串通組織所謂「初選」，以「公民投票」為幌子裹挾民意，為反對派參選協調造勢，這一行徑目無法律，是對香港特別行政區憲制秩序的嚴重挑戰，是對香港民主選舉制度的干擾和破壞，是對特別行政區政府依法組織選舉權力的侵蝕，是對選舉公平原則的背棄，也是對香港基本法和香港國安法的公然挑釁，絕不能允許。

發言人表示，所謂「初選」嚴重擾亂選舉秩序，誤導選民在法定選舉中的投票取向，從而導致選舉不公。而且，所謂「初選」還涉嫌違反防疫限聚令，因攫取大量市民個人資訊和選民資料而違反《個人資料（私隱）條例》，因非法租用區議員辦事處和涉嫌弄虛作假違反有關法律，並可能涉嫌違反香港國安法；特區政府有關部門已接獲大量相關投訴，應當依法查處，嚴懲不貸。

▲民眾投票。（圖／路透社）

發言人強調，這場所謂的「初選」不是孤立的，而是有明確的政治目的，是持續了一年有餘、給香港帶來巨大禍害的「修例風波」的延續，是「黑暴」、「攬炒」的變種，其主要策劃者和組織者戴耀廷，是非法「占中」的主要策動者、「港獨」主張和「真攬炒」的賣力鼓吹者，也是外國和境外勢力在香港的政治代理人。

發言人表示，期望香港社會各界人士明辨是非，以維護國家安全和維護香港的長期繁榮穩定為念，堅決向一切挑戰「一國兩制」底線、破壞香港繁榮穩定的行徑說「不」，全力支持香港國安法落地實施，全力支援特區政府依法施政，有效防控疫情，維護法治，發展經濟，改善民生，促進和諧，共同珍惜和維護香港來之不易的向好局面。

香港特首林鄭月娥13日強調，香港並無初選制度，且若日後的目的是要以立法會過半的席次去對抗政府的施政，可能涉嫌構成「港區國安法」的顛覆國家政權罪。

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