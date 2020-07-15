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中美進入新冷戰！紐時：意識形態鴻溝加深　強迫各國選邊站

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▲▼ 習近平、川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中關係今年迅速惡化。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約14日專電

美中關係今年隨疫情不斷惡化，雙方在科技等領域激烈交鋒。紐約時報今天分析，兩國難跨意識型態鴻溝，新冷戰正在成形，無論美國總統大選結果如何，都難以撼動美中對抗格局。

近幾週，美國政府針對北京高壓統治香港與新疆維吾爾自治區實施制裁，並想盡辦法阻礙中國創新，包括切斷美國技術供應鏈、逼盟邦放棄使用中國技術。美方本週挑戰中國的南海「九段線」主張，反對中方聲索爭議海域資源，雙方心結愈來愈難化解。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi）表示，美中實力差距縮小，意識型態鴻溝卻不斷加深，兩國陷入醞釀多年的意識型態惡性循環，深不見底。

許多官員與史學家多年來認為，當今世局與數十年前美蘇爭霸相去甚遠，各國相互依存，難以劃分意識型態集團，美中不致形成「新冷戰」。如今，美中關係迅速惡化，雙方對立呈現諸多冷戰特徵與風險，小糾紛也有可能升級成軍事衝突。

美中兩國充滿猜疑和敵意，在網路空間、外太空、台海、南海等領域的利益對撞，互爭高下的過程中雙邊關係日益緊張。

報導寫道，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，加上中國近期在中印邊界與西太平洋地區日趨強硬的舉動，都讓美中之間的裂痕愈來愈難弭平，無論今年11月美國總統大選結果如何，都難撼如此格局。

▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國大陸外交部長王毅。（圖／路透）

中國國務委員王毅9日在北京中美智庫媒體論壇致詞時坦言，中美關係面臨1979年建交以來最嚴重挑戰。

王毅指控，「美方一些人」出於意識形態偏見，不遺餘力將中國渲染成對手甚至敵人，想方設法遏制中國發展，不擇手段阻礙中美之間聯繫。他說，中國對美政策沒有變化，「我們仍願本著善意和誠意發展中美關係」。

美中對立加劇，都在強迫其他國家選邊站。美國政府逼澳洲等盟邦不讓中國電信巨擘華為布建第5代行動通訊（5G）網路，英國成為抵制華為的最新國家。北京治港與治疆政策飽受批評之際，在聯合國人權理事會等場合爭取多國公開表態支持。

另一方面，中國把強大經濟實力當作政治脅迫工具。澳洲政府敦促國際社會調查新型冠狀病毒起源後，中國減少進口澳洲牛肉並對大麥徵收超高關稅；美方批准售台愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案後，中方宣布將制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。

全球深受疫情影響時，中國在軍事層面「秀肌肉」，在中印邊界與印度爆發1975年以來首次致命衝突，在南海威脅越南、馬來西亞、印尼等國船隻作業。

▲尼米茲號與雷根號航空母艦在南海水域進行雙艦操演。（圖／U.S. Navy）

▲尼米茲號與雷根號航空母艦在南海水域進行雙艦操演。（圖／U.S. Navy）

美軍近期派遣兩個航空母艦打擊群赴南海演習，展現軍事實力。美國國務院13日表示北京聲索南海大片海域資源「完全非法」後，紐時認為，雙方可能會祭出更多冒險將危險局勢推到頂點的邊緣政策。

在科技領域，一股由美國帶頭對抗中國的力量正在成形。

中國以「防火長城」限制境內民眾瀏覽網路內容，同時致力發展半導體與人工智慧等尖端科技。美國政府鎖定華為，決心切斷這家全球電信設備巨擘獲取美國技術的管道。英國政策轉彎，14日宣布禁止華為參與5G網路建設，成為美方拉攏盟友圍堵華為的最新例證。

此外，美國成功爭取全球晶圓代工龍頭台積電在亞利桑那州設廠，把替華為代工的台積電拉進「後院」。美方5月緊縮出口規定後，台積電未來能否持續向華為供貨，決定權可能掌握在美國手中。

北京清華大學國際關係研究院教授趙可金近期在「美國研究」期刊撰文指出，中美對抗在疫情衝擊下更加嚴重，兩國關係新現實並非走向「新冷戰」，而是在政治、經濟、安全與社會等領域激烈競爭的「軟戰」，主要根源在於國內政治因素。

►中印軍團指揮官第4次會議　確認第2階段部隊撤離進度
►英國禁止華為參與5G網路建設　白宮稱許
►美亞太助卿批中國「南海作為如流氓」　不排除制裁措施

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