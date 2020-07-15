美3屍命案死囚走前堅稱「不是我幹的」　川普回應聯邦政府17年來首起處決

▲路易斯李（Daniel Lewis Lee）頸部兩側刺有納粹圖案，他死前仍堅稱犯下3屍命案的不是他。（圖／翻攝自推特「@_Death_Watch」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國白人至上主義者、死刑犯路易斯李（Daniel Lewis Lee），於美東時間周二（14日）接受注射「戊巴比妥」處決。這是美國聯邦政府於2003年以來首度執行死刑；總統川普去年即已表示將恢復死刑，他當天傍晚在白宮記者會上也表示，「你知道我對死刑的態度」。

綜合外電報導，路易斯李的死刑實行時間原定13日下午4點，但當天華盛頓美國聯邦地區法院法官楚坎延遲了處決時間，提出利用「戊巴比妥」處決將會使犯人受到「極端痛苦」以及「不必要的痛楚」，並表示針對注射行刑的訴訟程序尚未走完，不該過早處決路易斯李。

美國司法部隨即上訴至最高法院，而法官以5比4的票數通過，路易斯李最終在美東時間周二（14日）受刑，上午8點07分被宣告死亡。根據《紐約時報》報導，路易斯李被注射「戊巴比妥」後，胸腔起伏漸小，嘴唇很快發紫，十指也變得蒼白。

▲美國人權團體抗議聯邦政府執行死刑，高舉「汝等不應殺人」標語牌。（圖／路透）

據在現場的記者指出，路易斯李死前仍說「我沒有做出這種事」，「我這輩子犯下過許多錯誤，但我不是一個殺人犯」。他宣稱當時阿肯色州的法官檢閱了DNA證據，證實了3死命案發生當時他的不在場證明。

川普政府去年夏天即表示將恢復死刑，但路易斯李一案再次引起部分民眾上街抗議，除了高舉「汝等不應殺人」，以及「你們殺了一名無辜的人」的牌子以外，死刑合法與否及是否廢死，也再度引起討論。死刑執行後的當天傍晚，川普在白宮玫瑰園（Rose Garden）記者會中談到香港、移民、疫情、民主黨等議題，並在論及死刑時表示「你知道我對死刑的態度」，還說他也認為這方法是在「解放死囚」。

路易斯李是這周被執行死刑的首名囚犯，也是聯邦政府17年來首度執行死刑的對象。本周稍後還將執行2場死刑，其一為68歲的波爾齊（ Wesley Ira Purkey），他1998年在堪薩斯市（Kansas）謀殺並肢解了一名青少女，司法部預定15日將其處決，但因再次與法官發生法庭角力，能否照表定時間執行還不確定。

其二為52歲的霍肯（Dustin Lee Honken），他於1993年時殺害3名成年人及2名女孩，將在周五（17日）伏法。另一名死刑犯為46歲的尼爾森（Keith Dwayne Nelson），他1999年性侵並謀殺一名10歲女童，將在8月接受處決。

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