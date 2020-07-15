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《香港自治法案》簽署期限最後一天！　川普將召開記者會

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▲美國總統川普週日（29日）抵達白宮玫瑰園，準備召開記者會。（圖／路透）

▲美國總統川普即將召開記者會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國白宮2名官員透露，總統川普預計在美東時間周二（14日）下午5點，召開記者會，針對香港和中國問題發表談話。這天也是日前參眾兩院火速通過並遞交的《香港自治法案》，簽署的最後期限。

《香港自治法案》是美國對於中國，近日在香港強行通過《港區國安法》的反制，參眾兩院幾乎以全票通過的壓倒性支持，將《香港自治法案》遞交給總統川普，但法案至今仍被川普壓著。

綜合外電報導，2名匿名的白宮官員雖指出川普稍晚將召開記者會，但未說明他是否會使用玫瑰園（Rose Garden）作為記者會，及簽署《香港自治法案》的地點。

路透指出，川普14日中午和副總統彭斯（Mike Pompeo）共進午餐，席間再次譴責中國散播2019新型冠狀病毒（COVID-19），以及批評北京當局通過《港區國安法》。

川普將簽署的《香港自治法案》內容包括，針對協助侵犯香港一國兩制下，高度自治性的中共官員，以及所有和其有商業往來的金融機構，都將祭出制裁。總統有權凍結上述人士在美資產，禁止入境，而對金融機構則有1年寬限期，若到期時發現該機構仍持續和相關人士合作，同樣得以禁止入境等。

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