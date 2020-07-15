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批中國在南海「有如流氓」　美國務院助卿：不排除制裁措施

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▲▼南海南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

▲南海南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

美國國務卿蓬佩奧昨天發表聲明，正式認定中國南海主張為非法。美國務院亞太助卿史達偉今天批評，中國在南海作為如流氓，美方不排除制裁相關涉入中國官員與國有企業。

南海仲裁結果出爐滿4週年，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo）昨天發表聲明正式反對中國南海主權聲索，並直指這些主張「完全非法」。蓬佩奧強調，中國未能為南海「九段線」主張提出清楚法律依據，世界不會允許北京將南海當成自家海上帝國。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（ David Stilwell）今天受華府智庫「戰略暨國際研究中 心」（CSIS）之邀，以中國南海主張為主題發表線上演說。有參與者提問，針對涉入南海脅迫行徑的中國官員與國有企業，美方是否可能採取類似新疆制裁措施。

史達偉表示，美國可能施行任何措施，也的確有制裁空間。他以中國交通建設公司為例指出，該公司不只 在南海，也在其他地方造成無法計量的環境傷害；以南海事件來說，身為國有企業的中國交通建設公司，是依照中共命令行事。

史達偉說，中國在南海與其他地方，都把國有企業 當成經濟脅迫與國際侵權工具，以利其建造及軍事化人造島嶼，再透過這些島嶼侵犯東南亞國家專屬經濟海域（EEZ），負責協助北京在南海建設軍事基地的中國交通建設公司就是其中之一。

針對中國與東南亞國協國家的「南海行為準則」磋商，史達偉指出，從這些磋商可看到中國背後目的之「 清楚危險訊號」；北京多年來要求這些國家不得透露磋商過程，但媒體報導揭露，中國背地裡逼迫這些國家接受會限制他們核心國家利益的提議。

史達偉舉例，中國會限制東南亞國協國家能與誰共 同舉辦軍演或開發油氣，也會施壓他們與其他國家切斷 關係或淡化國際法條文，「這些是霸凌者才會有的要求 ，而非友好鄰居」。

不只如此，史達偉強調，中國透過積極部署軍力、海上民兵及鑽油平台，提高其他能源公司在南海運作的風險，盼藉此排擠外來競爭；北京接著逼迫其他國家與中國國有企業合作，共同開發南海。

史達偉說：「中國告訴他們，若想要開發你們外海 資源，唯一選項就是與我們共同開發。這些根本是流氓手段。」

史達偉並警告，中國目前推出候選人，要競選國際 海洋法法庭法官職位，選舉預定在8月或9月初舉辦。他 呼籲相關國家，仔細檢視中國候選人資格，並審慎考慮讓中國法官加入國際海洋法法庭，是有助還是會有損國 際海洋法。

他直指：「讓中國官員透過選舉進入這個機構，跟僱用縱火犯來管理消防部門沒兩樣。」

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