直播主之亂被盯上！連千毅蹲苦牢300天　高雄警局長「陪榜」下台

▲警政署13日證實，高雄市警局長李永癸（左）、台南市警局長周幼偉（右）兩名三線三星局長確定遭拔官。（圖／翻攝高雄市議會、記者林悅攝）

記者張君豪／台北報導

行政院長蘇貞昌對南部舞廳槍擊殺人案頻傳感到震怒，13日警政署緊急撤換台南、高雄市警局長周幼偉、李永癸；撤換兩直轄市警局長速度之快，不但警界基層為之錯愕，據傳連警政署也措手不及，其中高雄市警局長李永癸原外傳將在8月高雄市長補選結束後，由新任市長決定去留，但無奈因高雄新興區舞廳發生黑幫鬥毆案件，事發影片被民眾上傳網路引發爭議，李永癸成為蘇揆上緊治安發條下「唯二」黯然下台的直轄市警局長。

高雄市警局長李永癸是中央警大44期警察行政學系畢，警界資歷豐富，曾擔任過台北、台中、嘉義等重要職務，更曾在高雄市警察局擔任督察長、副局長，行政資歷相當完整。

但警界普遍認為，李永癸下台遠因是隨著高雄市長韓國瑜遭罷免，8月即將舉行的高雄市長補選，新任市長必定會重新考量市府小內閣人事，李永癸循警界調整人事慣例，理應會隨著7月這波警政署六都警局長人事案調整職務。

但發生在7月10日高雄新興區美麗華舞廳的黑幫聚眾鬥毆案中，一名男子身中多刀當場失血過多送醫身亡，這場鬥毆過程經歷約10分鐘，卻不見高雄市警方快打部隊警力及時到場處理，逞兇暴徒都是案發後一兩天才陸續遭警方約談。

▲當時出動除暴特勤隊前往新北市中和逮捕連千毅。（圖／資料畫面）

甚至有民眾批評，若是警方火速趕抵現場鎮壓緝凶，也許李姓男子尚有一線生機，警界盛傳：李永癸下台遠因則是去年9月，高雄市爆發黑幫背景的直播主「連千毅之亂」雙方從網路對嗆，演變成兩派人馬當街砸店開槍，搞到當時刑事局長黃明昭還南下坐鎮，召開專案會議追兇，因此導致連千毅遭收押逾300天，該起治安事件，蘇揆事後大動作出面，重申行政院對地方暴力零容忍原則。

而美麗華舞廳鬥毆驚悚影像透過網路、手機軟體不斷傳播，大傷高雄市警方維護治安形象，加上蘇揆對台南市幫派接連當街開槍尋仇、警方匿報等問題不再容忍決定出手拔官，但府院高層若針對單一市警局長出手恐招基層警員認為針對性太強的問題，警界普遍認為：高雄市警局長李永癸成為政府捍衛治安宣示的陪榜之憾。

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