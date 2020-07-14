高雄舞廳3刀奪命害警局長被拔官！警消深夜臨檢命案點　酒客口爆4字經

▲虞姓男子對著消防人員罵4字經，遭警方送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市10日發生舞廳外砍3刀奪命血案，警政署13日報內政部調整高雄市警察局長李永癸職務，為展現維護治安決心，高雄市新興分局14日凌晨結合聯合稽查小組，針對舞廳、酒店等大型娛樂場所實施臨檢掃蕩，就在稽查小組抵達發生舞廳砍人命案的美麗華舞廳進行臨檢時，卻有一名酒客對著消防人員咆哮，還飆罵4字經遭警方移送法辦。

行政院長蘇貞昌不滿台南、高雄治安問題，13日上午出席警政署活動時撂下重話，要求縣市警察局長負責，雖然當天高雄市警局宣布舞廳前砍人命案偵破，但警察局長還是在同日下午火速被拔官。

▲虞姓男子疑似酒後失控，對著消防安檢人員爆粗口。（圖／記者許宥孺翻攝）

14日凌晨1點，優勢警力前往10日發生舞廳砍人命案的美麗華舞廳進行臨檢，現場一名虞姓男子，不滿測試消防設備警鈴響起，影響到消費心情，便從包廂衝到櫃檯對著正在實施安檢的李姓消防人員爆粗口，大罵「X你祖媽」，隨即遭現場警力依妨害公務罪嫌逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦，而李姓消防員也對虞姓男子提出公然侮辱告訴。警方初步調查，虞姓男子疑似酒後情緒失控，並表示不雅字眼是他的口頭禪。