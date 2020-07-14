治安問題遭拔官　高雄市警察局長李永癸「不委屈」：遵照辦理

▲高雄市警察局長李永癸14日議會備詢 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄舞廳日前發生殺人命案、台南接連發生槍擊案，行政院長蘇貞昌13日撂下重話，要求縣市警察局長負責，話才一說完，警政署13日下午便證實，已報請內政部職務調整，台南警察局長周幼偉、高雄警察局長李永癸，2名局長遭「拔官」，李永癸14日現身議會備詢，面對被撤換，他說不委屈，尊重上級遵照辦理。

▲高雄市警察局長李永癸14日議會備詢 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市警察局長李永癸14日現身議會備詢，面對媒體追問，李永癸一開始僅簡單回營：「我尊重警政署」，在持續被追問後，李也回應：「會繼續加強維護治安，這是我們的工作，我們尊重上級，公務人員就是遵照辦理」，至於接獲消息會不會委屈？李永癸則說：「不會阿，警察調動很頻繁，就是全力維護治安，一直都在努力。」

面對市議員林智鴻對於高雄治安問題頻傳，現在面對被撤換，詢問李永癸有哪些話想說？李表示：「高雄目前有7千多名員警，第一線同仁都盡力維護治安，希望治安能好再好，不要發生案件，但每當案件發生基層同仁都奮不顧身，積極偵辦案件，在最短時間偵破，偵破是最好預防，讓案件逐漸減少，讓民眾放心安心。」

至於新局長上任後，林智鴻也建議提高見警率，解決市民心中擔憂的當務之急，讓警方真的能成為市民保母。

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