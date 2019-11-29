高以翔猝逝　陶晶瑩感嘆演藝圈「通宵錄影」生態：難道不能正常上下班？

▲高以翔跑步畫面瘋傳。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

記者洪巧藍／台北報導

男星高以翔在拍攝實境節目《追我吧》猝死震撼各界，而演藝圈過勞問題也浮上檯面。藝人陶晶瑩今（29）日受訪表示，不只大陸，台灣電視劇、綜藝節目也沒有人過了12點就不工作，在這次事件之後，外界應該想一想演藝圈有沒有正常上下班的可能性。

陶晶瑩29日以代言人身份出席疾管署世界愛滋日活動，被媒體詢問有關高以翔猝死事件，她表示，第一時間看到網路新聞以為是假新聞，想著他這麼年輕不太可能，後來證實之後，大家都滿難過，高爸爸、高媽媽會有很長一段很難走過去的日子，希望他們身邊朋友能多幫忙安慰。

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▲陶晶瑩出席世界愛滋日活動。（圖／記者洪巧藍攝）

陶晶瑩也曾經與老公李李仁一起參與真人實境秀，只錄了2集因為太過勞累就退出，陶晶瑩表示，自己當時身體無法過12點不睡覺，合約也載明，但是工作內容無法達成共識，才選擇退出，製作方也很尊重他們。

陶晶瑩說，相信不要說大陸，台灣綜藝、戲劇節目，沒有人過12點是不工作的，更是有演員工作起來三、四天不睡覺，有很多演員心理又緊張又希望這件事情能提到檯面上討論。

陶晶瑩疾呼，這次事件也請大家想一想「難道演藝圈就不可能正常上下班？」，或許很多人會認為「本來就不可能」，但是人命大於一切，請大家好好想想，演藝圈是否就是要這樣錄通宵。