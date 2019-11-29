　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高以翔猝逝　陶晶瑩感嘆演藝圈「通宵錄影」生態：難道不能正常上下班？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高以翔跑步畫面瘋傳。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲高以翔跑步畫面瘋傳。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

記者洪巧藍／台北報導

男星高以翔在拍攝實境節目《追我吧》猝死震撼各界，而演藝圈過勞問題也浮上檯面。藝人陶晶瑩今（29）日受訪表示，不只大陸，台灣電視劇、綜藝節目也沒有人過了12點就不工作，在這次事件之後，外界應該想一想演藝圈有沒有正常上下班的可能性。

陶晶瑩29日以代言人身份出席疾管署世界愛滋日活動，被媒體詢問有關高以翔猝死事件，她表示，第一時間看到網路新聞以為是假新聞，想著他這麼年輕不太可能，後來證實之後，大家都滿難過，高爸爸、高媽媽會有很長一段很難走過去的日子，希望他們身邊朋友能多幫忙安慰。

請繼續往下閱讀...

▲▼陶晶瑩出席世界愛滋日活動。（圖／記者洪巧藍攝）

▲陶晶瑩出席世界愛滋日活動。（圖／記者洪巧藍攝）

陶晶瑩也曾經與老公李李仁一起參與真人實境秀，只錄了2集因為太過勞累就退出，陶晶瑩表示，自己當時身體無法過12點不睡覺，合約也載明，但是工作內容無法達成共識，才選擇退出，製作方也很尊重他們。

陶晶瑩說，相信不要說大陸，台灣綜藝、戲劇節目，沒有人過12點是不工作的，更是有演員工作起來三、四天不睡覺，有很多演員心理又緊張又希望這件事情能提到檯面上討論。

陶晶瑩疾呼，這次事件也請大家想一想「難道演藝圈就不可能正常上下班？」，或許很多人會認為「本來就不可能」，但是人命大於一切，請大家好好想想，演藝圈是否就是要這樣錄通宵。 

ET快訊
快訊／高雄單車騎士「遭捲貨車底」當場輾斃！疑轉彎內輪差釀禍
戀上韓國歐爸…婚後才知他「頭抬不高」！人妻分居2年曝心碎內幕
直擊／好友高以翔天堂見證下　毛加恩低調花園進行基督教儀式
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送咖啡包！老媽一問...外籍看護暖笑「小姐帶回的」　內行人狂虧：小餅乾呢

想念只加胡椒鹽！他批「加醬鹽酥雞＝出來亂」：甜不辣也難吃　掀網論戰

善耕365／關於志工服務　你是來「做」志工還是來「被」服務的志工？

腦公曝孕妻58kg！女同事嫌胖：我才55　他揭「真實身材」戳痛點擊落...尷尬了

追元旦曙光看這！　2020第一道光6:03在花蓮縣新康山

高以翔猝逝　陶晶瑩感嘆演藝圈「通宵錄影」生態：難道不能正常上下班？

載身障母看醫生！見雙B轎車霸佔殘障車位　他好言相勸卻遭冷眼：你慢慢等

王令麟創業越挫越勇　勉勵年輕學子「永不放棄」

搭太魯閣號「怎沒賣水，會死的」槓上列車長　他目睹冷笑...網嘆：台灣名產

隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

送咖啡包！老媽一問...外籍看護暖笑「小姐帶回的」　內行人狂虧：小餅乾呢

想念只加胡椒鹽！他批「加醬鹽酥雞＝出來亂」：甜不辣也難吃　掀網論戰

善耕365／關於志工服務　你是來「做」志工還是來「被」服務的志工？

腦公曝孕妻58kg！女同事嫌胖：我才55　他揭「真實身材」戳痛點擊落...尷尬了

追元旦曙光看這！　2020第一道光6:03在花蓮縣新康山

高以翔猝逝　陶晶瑩感嘆演藝圈「通宵錄影」生態：難道不能正常上下班？

載身障母看醫生！見雙B轎車霸佔殘障車位　他好言相勸卻遭冷眼：你慢慢等

王令麟創業越挫越勇　勉勵年輕學子「永不放棄」

搭太魯閣號「怎沒賣水，會死的」槓上列車長　他目睹冷笑...網嘆：台灣名產

隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

關懷盃／飲水思源的綠色坦克　高國慶想起人生第一個手套

女友送生日禮！他一看床單「暗示激鬥300次」威炸　萬人閃瞎喊娶：超大包

拳擊世錦金牌黃筱雯身經百戰　黑豹旗開球仍緊張到掉漆

周天瑋／香港的未來在哪裡？ （上）

新娘邀歷任男友喝喜酒　老公在旁露出「尷尬又不失禮的微笑」

偷吃魷魚絲被抓包！賊貓「頭塞塑膠袋」定格：你們啥都沒看見～

17歲屁孩借車爽開上路！　講電話暴怒「直衝國中同學家」撞倒他

中職／85號事件　味全龍坦承提供資料有誤但沒做85球衣

要去尿尿了！巨嬰可可不動如山　歐告姐姐「怒咬牽繩」笑翻媽

【2020大選】單厚之／韓國瑜的欺敵新招「鴕鳥兵法」？

生活熱門新聞

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

500萬年收卻搭捷運上班！天龍人秒懂

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　重算吃驚了

台師大表演所宣告獨立！所長：拒當二等公民

她停車格內講電話　大叔要求開走：我要停耶…拍照咒罵

更多熱門

相關新聞

陶晶瑩曝「演藝圈長期病態」

陶晶瑩曝「演藝圈長期病態」

女星陶晶瑩今（29日）出席公益活動，被問到高以翔錄影猝死事件時也透露出滿滿不捨，她說：「第一時刻的時候看到以為是假新聞，覺得他那麼年輕不太可能。證實之後相信大家都蠻難過的，他爸爸媽媽要走一段很難走過去的日子，希望他們身邊的朋友能幫我們多安撫一下他們。」

下跪大哭仍被逼跳水！小甜甜嘆：過度敬業是自虐

下跪大哭仍被逼跳水！小甜甜嘆：過度敬業是自虐

瘋傳《追我吧》今晚照播　知情人士回應

瘋傳《追我吧》今晚照播　知情人士回應

杭州直擊／解密遺體防腐「3萬2起跳」

杭州直擊／解密遺體防腐「3萬2起跳」

高以翔猝死「國外媒體洗版感嘆」　超過10國媒體報導

高以翔猝死「國外媒體洗版感嘆」　超過10國媒體報導

關鍵字：

高以翔陶晶瑩世界愛滋病日

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面