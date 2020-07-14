「私菸升少將、第一名被拔官」　台南藍軍議員力挺周幼偉

▲台南市議會國民黨團力挺台南市警局長周幼偉，為民請命要求留下周幼偉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團力挺台南市警局長周幼偉，市議員王家貞等人怒批，蘇貞昌拿台南市治安作為耍官威旗子，為了派系，為了自己口袋名單，硬是將六都治安滿意度民調第1的周幼偉拔官，基層員警反彈聲浪非常大，私菸案被記過的可已升少將，治安第1名卻被拔官，以後誰還願意為台灣這片土地付出？藍軍為民請命要求留下周幼偉。

台南市議會國民黨團書記長王家貞、蔡淑惠、李中岑、洪玉鳳、林美燕議員，拿著為民請命留下周幼偉手板，召開「不要在台南治安傷口上吸血灑鹽」記者會。 王家貞砲轟，在防疫期間大家身心對整體治安是不利的狀態下，台南市今年5月在全國的六都裡治安仍然是獲得了第1名，周幼偉局長剛來時治安破獲率是69，不到1年提升到90.4，但天威難測，敗選的蘇貞昌用了一件破案的槍擊案在7月13日拔了周幼偉的官，台南藍軍實在是很難接受，因為前幾天私菸案這件貽笑國際大案，其中被記大過的陳敏華升了少將，台南市戮力從公，認真負責的好局長卻被拔官，蘇貞昌拿著台南治安當棋子，「順昌者昌，逆昌者亡」，藍軍要告訴民進黨，大家對這人事派令極大不滿，要求留下來周幼偉。

蔡淑惠不平地指出，「我們不管警察局長的政治派系是什麼，我們只看他對於台南市的治安到底付出了多少！13日周幼偉局長突然被拔官，但是晚上他還是親自帶隊去臨檢，這就是今年4月總質詢曾跟黃偉哲市長提到說，黃偉哲市長能在六都民調上表現非常優異，其中警察治安的分數拿的高，有絕對的加分作用，周幼偉就任近1年，他認真態度受到基層員警高度肯定，當然也因為周局長親力親為，基層對他有所抱怨，因為壓力太大，可是日昨周幼偉局長被拔官消息傳遍基層，反彈聲浪全起，大家不捨這位溫暖貼心體恤部屬的好長官，被敗選聯盟蘇貞昌這樣侮辱。」

李中岑表示，13日晚上遇到周幼偉局長，被拔了官他仍心繫台灣的治安，連臨檢仍繼續親力親為帶領屬下衝第一線，這位從刑事一步一腳印爬到台南市警察局長位子的高官，靠的是認真負責，也因為他的表率，基層員警就算抱怨也全力配合，台南市的治安民調才能在六都中脫穎而出，現在民進黨敗選聯盟讓私菸案被記大過的升少將，把治安民調第1名的拔官，因為有關係而沒關係，民進黨這樣的做法，以後誰還願意為台灣這片土地努力和付出。

洪玉鳳更諷刺說，民進黨真是好棒棒，第1名的被拔官，記大過的升官，民進黨官長真是讓人跌破眼鏡，外界傳說真是蘇貞昌為了警界人事調動的口袋名單，特別做了這樣的事？未來是不是鼓勵以後的警察局長跟黑道朋友握握手，做好朋友嗎？今天哪一個縣市沒有發生槍擊案？蘇貞昌要展現權威，警界人事是「我說了算，不是你，徐國勇說得算嗎？」。林美燕說，民調數字會說話，基層員警和市民都肯定周幼偉局長。

國民黨團發出怒吼，民進黨敗選聯盟不要瞧不起台南人，不要拿台南治安作為耍官威的棋子，藍軍為民請命，留下周幼偉！

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