海芙刀無創醫療產下龍鳳胎　郭綜合為嬰兒彌月慶祝

▲台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，為接受海芙刀無創醫療，懷孕產下龍鳳胎寶寶的洪小姐夫婦做孩子滿月慶祝活動，現場喜氣洋洋。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，鉅資引進海芙刀滿週年，1位旅日專程回來的洪姓婦女，順利接受海芙刀無創醫療，懷孕產下龍鳳胎寶寶，14日嬰兒滿月時在醫院接受彌月慶祝，醫療團隊更是喜氣洋洋。

郭宗正總裁表示，院方投入鉅資引進最新的海芙刀設備，並和成大醫院合作經營，兩院醫療團隊共同努力下，在週年有滿意的成果。洪女和先生帶著新生兒，在郭綜合醫院接受滿月慶祝，院方準備三層高蛋糕，還贈送精美的金飾，場面相當溫馨。



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40歲的洪小姐表示，她結婚10年，和先生定居日本，因患有子宮肌腺瘤及子宮肌瘤等一些疾病，所以遲無法懷孕，後來知道台灣在生殖技術方面的成功率很高，於是回到台灣，曾先後接受腹腔鏡手術及藥物施打及口服量體素治療，會有停經效果，使子宮得到休息，卻無法懷孕。

到去年，從吳孟興醫師建議可嚐試海芙刀新技術，當事人洪小姐即收集手術過程、費用及結果等，考量這種不用開刀就可有效果的新醫療技術，及對吳醫師的專業技術信任，還有郭綜合醫院區域教學醫院老字號招牌，認為手術結果有機會增加懷孕機率。

於是2019年7月，洪小姐在郭綜合接受海芙刀治療，因為沒有傷口，所以恢復的很快，在短暫休息數月後，再接受試管嬰兒療程，在醫師細心的看診及專業的技術下，去年10月份懷孕成功，今年5月順利產下一對龍鳳胎寶寶，讓她擁有為母的喜悅，讓她非常感謝郭綜合醫院能引引進海芙刀設備，也感謝吳醫師的專業及技術，希望能造福更多有需要的夫婦，讓他們也能如願懷孕成功。

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