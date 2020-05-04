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郭綜合院長贈夾鏈袋　方便員工們收納口罩

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▲台南市郭綜合醫院院長郭宗正，送員工的夾鏈袋，用來收納口罩，以減少污染。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市郭綜合醫院院長郭宗正，送員工的夾鏈袋，用來收納口罩，以減少污染。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

平常你怎麼收納口罩？直接塞進包包、口袋？還是直接攤在桌上？戴一整天的口罩總會在吃飯進食、拍照或特殊場合先收起來，若是直接亂收不僅可能造成口罩汅染，也會讓其他人感到不舒服，台南市郭綜合醫院院長郭宗正，特贈送院內員工夾鏈袋，用來收納口罩。

郭宗正院長送給員工每人1包口罩夾鏈袋，每包有100個，除讓員工自己使用外，也能分給家人或親朋好友使用。郭綜合員工認為，新冠肺炎疫情期間，口罩已是生活必備工具，以往購買不易，大家更珍惜，好好戴後仍可使用，如果是健康的人，且只在開放、人少的空間活動（未接觸到呼吸道症狀的人），中途因為要進食或其他必要因素想要暫時取下口罩放著，可使用口罩暫存夾鏈袋短暫收納。避免自己或身邊的人不小心去觸碰到口罩細菌。

請繼續往下閱讀...

藥劑科主任馮偉豪使用收納口罩也頗有心得，他認為口罩本身難免會沾染外部細菌跟內部口沫，如稍作處理收進夾鏈袋，使口罩仍可重複使用，院長的貼心讓他很感動。

另有員工建議脫下口罩，放置到暫存夾鏈袋前，內外層都先包覆整潔衛生紙，再放進去，且每次使用時都需換新的衛生紙。他們也提醒，每次使用完暫存夾鏈袋，都要使用75％酒精消毒過，並且記得要洗手。因為經常洗手與消毒才是防疫最重要的一步。

但民眾如果當天常進出密閉空間，人多場所，或從醫院診所等高風險區域出來、或本身有咳嗽，建議口罩用過就要直接丟棄。

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