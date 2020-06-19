郭綜合與成大醫院合作經營　共創醫、病、保三贏局面

▲成大醫院與郭綜合醫院簽訂合作經營合約，借調成大醫院婦產科教授鄭雅敏醫師擔任院長，統籌兩院的合作事宜，並開創國立醫學中心與私立區域級教學醫院合作經營模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院為了讓醫學中心級醫療服務進駐到社區醫院，及深化服務病友，19日與郭綜合醫院簽訂合作經營合約，達成「良醫近社區」的理想，營建「醫」學中心人才的交流與資源的合作、讓「病」人能就近在社區享有醫學中心級診療，以及落實健「保」分級醫療與雙向轉診政策的醫、病、保三贏局面。

成大醫院與郭綜合醫院將從經營層面統合兩院，使醫療資源更充分有效運用，落實中央健保署分級醫療及雙向轉診的政策；同時，成大醫院近年來厚植的醫療專業人才，將投入豐富郭綜合醫院的醫療量能，讓社區民眾不用大小問題都擠往醫學中心，可以在社區裡就近享有醫學中心級的診療。

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簽約儀式在郭綜合醫院12樓國欣廳舉行，在國立成功大學蘇慧貞校長、台南市政府代表見證下，由郭綜合醫院郭宗正總裁與成大醫院沈孟儒院長簽字及交換合約書，台灣醫院學會榮譽理事長楊漢湶也到場觀禮並致詞。

成大醫院與郭綜合醫院的合作關係很早就建立，1989開始醫療合作，2008年簽署策略聯盟合約及畢業後一般醫學訓練（PGY）合作醫院，2017年雙方進一步開立合作病房，成大醫院支援15位護理人力協助。現在兩院更簽訂合作經營合約，加強合作關係，期能提升社區醫療服務。成功大學醫學院也於2013學年度與郭綜合簽訂校外實習合約書，安排醫學生前往郭綜合醫院實習，並持續至今。

郭綜合醫院郭宗正總裁表示，郭綜合醫院從婦產科起家，成立超過一甲子，有悠久的歷史，且交通便利，院內環境更充滿藝術氣息，在府城醫界創造許多奇蹟，病友心中有口皆碑。因應醫療不斷進步之際，為進一步提升醫療品質，郭綜合醫院很早就與成大在教學上建立合作關係，後來簽訂策略聯盟、開立合作病房，到這次的合作經營，希望更落實健保分級醫療及雙向轉診政策，實現良醫近社區的理想與醫療資源充分利用的目標。為將經營面提升，特借調成大醫院婦產科教授鄭雅敏醫師擔任院長，統籌兩院的合作資源，營運初期先以兩院婦產科及外科互相輪訓及支援，在舊的醫療基礎上，加入新的醫療能量，作超前部署，促使醫院的永續經營。

成大醫院沈孟儒院長指出，因為與郭綜合醫院的合作經營，除幫助社區醫院的服務，讓醫療品質與量能持續提升外，同時也讓成大醫院能更強化醫學中心的研究、教學功能，並因為資源的重新分配，朝「醫療異質分流」方向思考，配合分級醫療的概念，可以強化、提升成大醫院作為醫學中心的責任，更著重對急症、重症、複雜病人之收治與效率，期能更落實分級醫療及雙向轉診，達成醫、病、保三贏。

郭綜合剛上任的鄭雅敏院長強調，她有很強後盾的後頭厝「成大醫院」，如今在有悠久歷史殿堂的新家，繼續為病友服務，今後在醫療上她來協助醫護事務；在行政上兩院聯合採購，以降低成本；在教學上，兩院學術交流，教學相長；研究上，兩院共同研究，共創佳績。

台南市衛生局副局長黃文正對兩院深化合作，將可提升社區醫療品質，服務病友，落實健保分級，未來「社區好醫院，厝邊有好醫師」，將是創造兩院的美好成果。

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成大醫院於2009年開始與部立台南醫院合作經營，由蔡森田教授擔任首位成大派任院長。此次與郭綜合醫院的合作，是第2家合作經營醫院，更是國立大學醫學中心首度與私立區域級教學醫院的合作經營模式。

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