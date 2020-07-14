雙連市集再抗議！北市府允暫緩攤商搬遷

▲雙連市集抗議。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北捷運規畫「心中山線型公園」，7月15日將進行雙連段施工，北市府以公安為由，要民生西路45巷東邊西側的攤商全部淨空併入東側，攤商14日再度集結抗議。市場處長陳庭輝表示，原本是捷運公司7月15日要進行施工，市長柯文哲說先暫緩一下再繼續做溝通，至於暫緩多久沒有提到。

攤販自治會14日一早在文昌宮前舉行記者會，向市府提出兩大訴求，「雙連市集、不說再見」，「分段圍籬，分段施工」。北市議員邱威傑到場聲援，他認為，之前柯文哲在選舉時，曾經跟作家劉克襄到雙連視察，還發了一篇文章，說明他從傳統市場跟北市人民生活中，體會到一個偉大的台北市應該是怎麼誕生的，但是非常可惜，上任多年之後，要把雙連市場西側完全取消，令他感到非常遺憾。

▲邱威傑前往雙連市集抗議。（圖／記者楊亞璇攝）

邱威傑指出，他也非常認同保留消防通道3.5米的意義存在，但是相信這之間一定還有共存的做法，之前北市府曾要求雙連市場跟無照攤商成立自治管理會，並且做納管，今天看到雙連西側市場已經做到組織自治會程序，但是後續卻沒好好溝通如何安置，盼柯文哲趁此機會，將攤商納管做個好的示範。

自治會高喊「雙連市集、不說再見」，「分段施工、分段圍籬」。自治會會長林彥伶表示，對於清潔部分，攤商都有共識，會整理的很乾淨，不要做落入居民的口舌，說他們很亂很髒、沒有規矩，至於消防通道3.5米的要求，「我們已經做到了」，還請建築設計師來規劃逃生方式跟通道，自治會也會準備可移動式的消防設備，要配合消防局演練。

▲里長賴政庸。（圖／記者楊亞璇攝）

不過，當地集英里長賴政庸認為，自己當里長要為了里民生命安全跟環境衛生負責，這是他的責任，攤商大部分都是外縣市來這做生意，包括新北、雲林、高雄等，垃圾不收、攤位不帶走，造成困擾，他自己每天都被罵，「你佔地為王嗎？這公家的地欸，政府沒有魄力嗎？應該拿出魄力」。賴政庸抱怨，下雨天排水不良有蚊蟲，現在熱天登革熱也危險 ，沒有管理不行，呼籲市府要下定決心。

北市市場處表示，一個攤位要經營至少要保持1.5米，若是兩邊都設攤，巷道剩2米，他要退到公園還是佔用到公園，這是公共財，希望巷道維持3.5米消防通道，兩側真的沒有辦法同時並存，希望兩邊做整合，至少公園這一側，線型公園改造，希望環境可以兼顧、攤商權益得到適當保障，但沒有辦法保留200多個攤位。

▲雙連市集。（圖／記者楊亞璇攝）

市場處長陳庭輝表示，市府有指示，原本是捷運公司7月15日要進行施工，市長說先暫緩一下再繼續做溝通，暫緩時間沒特別提到，如果圍籬沒圍出去，應該也會受到一點影響，不是像他們所說要消滅西側，西側都是外來的攤販，東側是在地的店家，今早提出訴求。

陳庭輝說，市長說要有正當性，如果三年前跟他講，就比較有正當性，現行公園要做從中山段到雙連站，其實沒有什麼攤販納管計畫，無證攤販到處都是，為了解決現況才去納管，後續還要溝通，符合食安、消防、環保、衛生。