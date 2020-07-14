台中捷運藍線偷偷變更路線　交通局長：依專業改變、更加繁榮中區

▲台中市交通局長葉昭甫表示，藍線路線變更，更會繁榮舊城區。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線年底通車，而從台中港到台中火車站的藍線從15日起連開3天公聽會，不過有眼尖民眾發現，藍線路線原本要從民權路、建國路到火車站，如今卻變更路線，逕走台灣大道到火車站，交通局長葉昭甫14日表示，民權路的路線有4處轉彎段，除了會影響行車速度，路線穿越多處民宅下方，增加崩塌風險，走台灣大道路線，會更加繁榮中區。

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▲▼台中市交通局依專業考量，變更藍線路線，更能繁榮舊城區。（圖／台中市政府提供）

捷運藍線路線規劃西起台中港，沿台灣大道經沙鹿火車站，進入原市區後，改走民權路、建國路，終站在台中火車站，總長約25.2公里，高架車站7座、地下車站12座，15日、16日和17日晚上7點，分別在沙鹿區公所、西屯區公所及中區區公所舉辦「捷運藍線綜合規劃公聽會」，不料，有眼尖民眾發現，藍線路線改變了。

葉昭甫表示，原先的可行性研究，確實是規劃走民權路、建國路後，再到火車站，但後來經過綜合規劃後，依交通專業判斷，該段路線有4處轉彎段，除了會影響行車速度外，路線從穿越多處民宅下面，增加崩塌的風險及施工期間對民宅產生的震動，因為改由台灣大道直行到火車站。

葉說，規劃走台灣大道，更會繁榮舊市區，因為兩邊店家比在民權路上多，而且民眾一下捷運站，不論是騎ibike，或是步行到公園路的台中公園、民權路的台中州廳，都很方便，整個路廊都是在捷運站範圍內，會在公聽會上廣泛蒐集民眾意見，並且釋疑。

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