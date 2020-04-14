雙十公車優惠奏效　盧秀燕：今年是台中交通最重要一年

▲盧秀燕表示，今年是台中交通最重要一年。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

鄧木卿／台中報導

台中市政府推出「雙十公車」優惠政策，民眾刷卡搭乘10公里內免費，即使到全市各地區，最多只收10元，上路至今深受好評，市長盧秀燕14日表示，面臨疫情嚴峻，仍有部分長程公車路線旅次逆勢成長，顯示雙十公車優惠增加民眾搭乘誘因，今年有多項重大建設施工，可說是台中交通最重要的一年，未來將讓城市更好行。

▲葉昭甫簡報雙十公車政策。

市府上午召開市政會議，由交通局長葉昭甫簡報「雙十公車上路情形」，葉說，雙十公車實施後，包括151、152、153、154、155、300、304、305、310、658路等行經國道或公車專用道的公車路線，是民眾最常搭乘路線，此外，盡管受疫情影響，市區公車運量下降，仍有46條長程路線，旅次相較去年同期逆勢成長，如92、153、213、228、659、850及865路等明顯增加約1成。

盧秀燕表示，雙十公車優惠對於長距離通勤、通學，以及偏鄉地區就診民眾，交通費用大幅降低，可強化串連各行政區，達成活絡區域經濟發展，落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等四大效益。

盧強調表示，今年是台中交通最重要的一年，年初雙十公車政策上路，年底捷運綠線將通車，另有大智路貫通、市政路延伸開闢等多項道路工程，日後更讓城市更好行。

葉昭甫說，因應捷運綠線年底通車，交通局配合通車期程，進行滾動式檢討市區公車路網，強化台鐵、捷運與公車系統的連結，提升整體大眾運輸路網服務效率，建構優質公共運輸環境。

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