「雙十公車」大年初一上路　市府揪民眾過年搭公車凸全台中

▲台中市推雙十公車優惠，大年初一實施，市府邀民眾農曆過年搭公車凸全台中。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中推出雙十公車優惠公車政策，將在大年初一，也就是25日正式上路！民眾可以利用春節連假，搭雙十公車到谷關泡湯、高美濕地看夕陽；台中港三井、后里麗寶OUTLET購物，甚至造訪霧峰林家花園，享受10公里免費、超過10公里最多10元車資，經濟實惠暢遊台中。

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▲市長盧秀燕與交通局長葉昭甫宣布雙十公車優惠政策。（圖／記台中市政府提供）

中市交通局長葉昭甫表示，台中車站附近的綠川及柳川水岸廊道日夜有不同風貌，是民眾拍照打卡熱門景點，附近還可品嘗美味刈包，或到宮原眼科、第四信用合作社享受甜點，接著民眾可搭乘21路公車至「大坑9號步道」踏青，或搭乘11路公車前往美術館、草悟道、科學博物館、一中商圈等市區景點；也可搭乘台灣大道專用道的300至310路公車前往東海大學散步、享受東海夜市美食，10公里內通通免費！

他說，民眾如想前往谷關泡溫泉，不管是由台中車站搭乘850路公車，或是由高鐵台中站搭乘153路公車前往谷關，過去來回需要120元，從大年初一起來回只要20元，省下的錢買杯咖啡好愜意；如果想到梨山地區遊玩，從市區出發坐到谷關轉乘865路公車到梨山，來回需要240元，現在僅需40元，全家省下的錢，可考慮在梨山地區住一晚，慢活享受台中高山之旅！

台中海線旅遊攻略，民眾可搭乘9、93、97、304、305等公車路線到清水吃米糕，搭乘238、239、306、308等公車路線到梧棲老街散步，或是搭乘111、178、179、309、655、688等公車路線到高美濕地欣賞最美夕陽，也可搭乘308路或310路公車直達台中港三井outlet逛街。

此外，民眾也可搭乘155、215、811等公車路線前往后里的麗寶樂園，或者搭乘243路公車造訪霧峰林家花園、50路公車可到921地震教育園區及光復新村等景點。

葉昭甫說，2020台灣燈會副展區文心森林公園已點燈，初一至初五不打烊，歡迎民眾春節期間來台中，使用「雙十公車」優惠，利用5、53、73、83、89、157、290、356、359及800路10條公車路線前往賞燈，白天遊玩各大景點、吃美食，晚間享受賞燈樂趣。

雙十公車政策不只照顧通勤、通學族群，也可透過大眾運輸服務強化串連各行政區，活絡區域經濟發展，為台中知名景點帶來觀光人潮，歡迎民眾利用春節假期規劃遊程，走一趟台中，暢遊山海屯的美麗景緻。

相關公車路線可利用台中市公車動態資訊系統(http://citybus.taichung.gov.tw)或下載官方版「台中公車」APP查詢，也可電洽1999專線或台中市公共運輸處(04-22291716)。

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