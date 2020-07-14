和女友約會1天「沒幹嘛狂噴5000」　明細曝光...網正反戰：單身狗能活1個月

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

關於情侶間的約會開銷網上討論不斷，其中AA制或由一方負擔，也常掀起爭議，一名網友日前聽聞哥們抱怨，和女友約會1天，不知不覺狂噴5000大洋，而他也不禁心生疑惑，這個金額算是合理還是太超過？

網友在PTT發文提到，朋友之前和他吐露真心話，覺得平時跟女友約會滿花錢的，「早上吃早午餐大概500元，吃完跑去喝咖啡300元，然後逛街買衣服1200元，去旅館休息1000元，接著晚餐1000元，看電影500元，看完再買個宵夜500元。」

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聽完對方一整天的行程，似乎也沒做什麼特別的事，就噴了不少錢，「大家覺得約會花5000算多還少？」一席話掀起熱議，一派鄉民吐槽，這個開銷還算合理，「如果兩個禮拜約會一次，不算買衣服的錢，就還好」、「看收入跟頻率吧，衣服1200不貴耶XD」、「一個禮拜約會一次，花費也大概是這樣」、「坦白講看心情啦，先扣掉買衣服不算，每周一次還行，但都一方付有點太多」。

▲1天花費高達5000元。（圖／翻攝自PTT）

不過，另一派網友則不以為然，「養公主嗎」、「比較好奇早午餐吃啥要500元？而且幾乎一整天都在吃，有這麼會吃」、「宵夜500是豬吧」、「有點多，1個月出門4次就2萬了」、「都吃很好唷！我跟男友一天吃加逛街大概1000」、「幸好我沒女友，又省5000了」、「5000我單身狗可以活超過1個月」、「不用管多少，這種養法，數字只會增不會減，而且最後分了就是幫別人養老婆」。

還有許多鄉民提出建議，「旅館改看展省500，宵夜不要吃省500，早午餐跟咖啡一起省300，買衣服她自己出我覺得還好」、「衣服、休息、宵夜=沒必要開銷」、「想省就是分手」。

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