校車司機把到護專正妹…幻想「不存在的小王」抓狂！女怒賞巴掌慘淪床下裸屍

圖、文／鏡週刊

高雄1名女學生被人發現遭人勒斃後，全身赤裸藏於在汽車旅館房內的床板下，凶嫌是楊姓校車司機，因懷疑女學生另結新歡，雙方起了口角，楊男不滿被對方摑了一巴掌，因此痛下殺手，將孫女勒斃後藏放在床墊底下。

當年的承辦員警張永昌表示，警方依住宿資料對男性客人展開查訪，訪查第13名男客、楊姓男子，發現楊男言辭閃爍。張永昌表示：「楊男開的車登記在他媽媽名下，但其實是他爸爸在開，我們請他聯絡爸爸到案說明，他卻跟我們說不知道爸爸的手機號碼。」警方因此高度懷疑他涉案，正準備蒐證調查，沒想到隔日就接到一通自稱凶手的投案電話。

原來，楊男見警方找上門，以為東窗事發，當晚就向父親坦承犯行，隔天並在楊父的陪同下赴刑事警察局投案。鄭志誠回憶說，當時楊男打扮邋遢、精神渙散，但做筆錄時卻異常冷靜，他向警方供稱，自己是護專的校車司機，女學生則是校車車長，他常買東西送女生，或給她零用錢，2人因為互動熱絡、日久生情，2008年展開交往，平常都透過通訊軟體聊天，維繫感情。

但2人交往2個月後，女學生就發現外在條件不佳的楊男因為自卑，十分沒有安全感，不但控制欲特別強，也十分善妒，平常有吸食強力膠惡習的楊男甚至幻想2人間存在第三者，導致口角爭執不斷，女學生對楊男的態度也日漸冷淡，楊懷疑對方另結新歡，因而埋下殺機。

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