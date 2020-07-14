兩岸棒球「空中」交流　直播全壘打大賽近50萬人觀看

▲2020閩台棒球交流線上活動。（圖／主辦方提供）



記者曾俊豪／綜合報導

2020閩台棒球交流線上活動11日在福建福州與台灣嘉義舉行，有別過去兩岸棒球交流形式，今年受到疫情衝擊，最受矚目的全壘打大賽改以網路直播的方式隔空交鋒，據主辦方統計，3個小時的直播時間，累計觀看量達到49.5萬。

今年活動由福建省社會體育指導中心、福州市體育局、福建省棒壘球協會主辦，台灣稻江科技暨管理學院協辦，分別於福州市海峽奧林匹克體育中心和嘉義市稻江科技暨管理學院棒球場成功舉辦。

活動開始前，福州與嘉義的球場還播放200多名選手接力亮相的影片合集。其中，全壘打大賽是最受關注的比賽單元，這項賽事以選手輪流上場打擊的方式比賽，也讓降低兩岸網路連線比賽的困難度。

▲參賽者影片接力。（圖／主辦方提供）



比賽中，福建與台灣各有9位從200多位選手中選出的台青選手，組成「1+1」聯合組隊，以9個參賽組的方式進行PK，每組選手在兩個賽場輪流上場進行打擊，各計時3分鐘，以每組全壘打總數計分。最終，台灣賽場的陳宇宏與福州賽場的楊曜澤的暴力打線，最終以15支全壘打的總成績獲得冠軍。

主辦方表示，本次活動受到疫情衝擊，無法現場比賽，於是透過「互聯網+」思維，以直播的方式連線全壘打大賽，將活動現場賽況即時在兩岸播放，3個小時的直播時間，累計觀看量達到49.5萬。

另外，福建省台港澳辦交流處處長翁雲萍、福建省社會體育指導中心主任陳三平、福州市體育局黨組書記劉丹、福建省棒壘球協會常務副會長任智雲等，以及台灣學生棒球運動聯盟秘書長陳德華均出席開幕儀式。

▲直播吸引近50萬人觀看。（圖／主辦方提供）