台北市商業會「兩岸與國際經貿交流座談」　激盪抗疫新思維

▲台北市商業會7月13日舉辦兩岸與國際經貿交流座談會，廣邀青年菁英朋友參與。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

因應今年新冠肺炎疫情影響，為替兩岸經貿搭橋，台北市商業會13日下午舉行「兩岸與國際經貿交流座談會」，廣邀資深台商、法律專家，以及中華民國工商建研會青年團等8團體青年菁英蒞會，激盪疫情下的新商業思維和模式。

台北市商業會理事長吳發添致詞時表示，今年受限於疫情，許多台商仍無法回到大陸上班，同時中美貿易摩擦、台灣《反滲透法》，以及ECFA是否續簽等不確定因素，都影響著台灣的經濟發展。

▲台北市商業會7月13日舉辦兩岸與國際經貿交流座談會，商業會幹部與蒞臨青年菁英代表合影。（圖／記者陳政錄攝）

面對疫情之下興起的「零接觸經濟」及「零距離創新」之空間、作業、市場、產業等四大創新的新商業思維和模式。吳發添說，台北市商業會藉由1993年成立的兩岸經貿事務委員會，連結大陸各地台商協會，以及義烏等地成熟的物聯網、一帶一路與世界各地接軌的便利性，幫助台商從大陸內貿、推及至邊貿，進而擴展至外貿，創造新的契機。

台北市商業會表示，本會就兩岸經貿事務、國際商務的議題，從過往經驗、現狀因應、趨勢展望及法令規章等各方面，進行「兩岸與國際經貿交流座談會」，邀集中華民國工商建研會青年團等8團體青年菁英的蒞會，以實務的心路歷程無私傳承，並給予衷心的建言。

▲台北市商業會理事長吳發添。（圖／記者陳政錄攝）

義烏台商協會榮譽會長、中華民國中南美經貿協會第五屆理事長陳棟樑分享，疫情對於業界來說，其實是一則以喜、一則以憂，憂的是疫情造成許多產業、貿易模式的重構，但往正向的角度來看，國際貿易上仍有許多領域是「剛性需求」，只要靈活變通仍能保有機會。他舉例，在疫情嚴峻的中南美洲，有許多經營日用品的好友，即使「店都不敢開」，但客戶仍在倉庫外面等著叫貨。

座談會上，台北市商業會還安排蒞會成員，就「越南投資展望」、「變局中的經貿交流與區域整合」、「產業的文創變革」、「台灣青年赴大陸發展之趨勢與機會」、「青年未來展望」等領域進行專題分享；元禾法律事務所陳明欽主持律師，也針對反分裂法、反滲透法及香港國安法等在兩岸經貿交流上，應留心注意事項予以剖析，中華民國國際跆拳道聯盟推廣協會鄭家銓博士，亦就其在兩岸體育健康產業之創新創業的實務經驗與大家分享。

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