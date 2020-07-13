推動地方基層棒球！八里東森盃埋希望種子！

▲主辦單位東森房屋八里中華加盟店店東頒發獎座。

圖、文／東森房屋提供

由東森房屋八里中華加盟店主辦的「八里東森盃」公益邀請賽兩日賽程於昨天7月12日圓滿落幕，由興穀國小拿下冠軍，亞軍為地主隊八里國小，本次邀請賽除八里當地的大崁國小與八里國小外，另邀請中港國小、國泰國小、興穀國小、東園國小等六隊參賽。

主辦暨贊助單位東森房屋八里加盟店店東杜志鴻表示，「八里東森盃」今年為第二年舉辦，東森房屋八里加盟店基於回饋鄉里的初衷，過去曾舉辦眾多如捐血等公益活動。因緣際會認識八里有一群喜歡打棒球的孩子，希望讓棒球風氣在八里地區萌芽、茁壯，特地創辦「八里東森盃」公益比賽，邀請鄰近較強勁的球隊與小選手們切磋，希望孩子們能在比賽中學習、成長。

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▲小選手在豔陽下熱血比賽。

東森房屋八里加盟店杜店東說：「今年邀請的六隊隊伍中，中港國小跟興穀國小是經過完整專業訓練的球隊，八里這邊小朋友比較沒有這麼多，所以訓練上比較困難，但希望小朋友能有跟專業學隊比賽的經驗，有在場上奔馳的感覺，小朋友也都很努力，在大太陽下就算落後，也抱著不服輸的精神奮鬥。」

八里國小家長林先生也提到，八里國小因為隊員不足的關係，大概三年級就得上場跟高年級學生一起比賽了，中年級的小朋友體力不像高年級一樣可以訓練那麼充足，只能靠比賽累積球感跟實戰經驗，非常感謝東森房屋八里加盟店願意投入基層棒球的培育，孩子在比賽中學到很多。

杜店東說：「本次八里國小拿到第二名的成績，比去年進步很多，未來我們會八里東森盃會持續舉辦下去，明年會邀請更多縣市強隊參與比賽，讓八里喜歡打棒球的小朋友，有跟其他強隊交流的機會。」

▲八里東森盃公益少棒賽開打，地主隊八里國小留下亞軍。